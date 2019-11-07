شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. ملك المغرب: الحكم الذاتى هو الحل لقضية الصحراء والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد العاهل المغربى الملك محمد السادس، مساء الأربعاء، أن مبادرة الحكم الذاتى تجسد الحل العادل لقضية الصحراء فى إطار الوحدة الترابية للمملكة.
وقال العاهل المغربى، خلال كلمة بمناسبة الذكرى 44 لـ"المسيرة الخضراء"، إن ذلك يأتى وفق المقاربة التى تنهجها الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولى، مشيراً إلى عدالة قضية المملكة ومشروعيتها.
وشدد ملك المغرب على أنه سيواصل العمل بصدق وحسن نية طبقا للمقاربة السياسية المعتمدة حصريا، من طرف منظمة الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن من أجل التوصل إلى حل سياسى واقعى عملى وتوافقى.
وشدد العاهل المغربى: "نحن عازمون على جعل المغرب فاعلا أساسيا فى بناء إفريقيا المستقبل".
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو.. ملك المغرب: الحكم الذاتى هو الحل لقضية الصحراء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.