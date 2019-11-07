شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. ملك المغرب: الحكم الذاتى هو الحل لقضية الصحراء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد العاهل المغربى الملك محمد السادس، مساء الأربعاء، أن مبادرة الحكم الذاتى تجسد الحل العادل لقضية الصحراء فى إطار الوحدة الترابية للمملكة.

وقال العاهل المغربى، خلال كلمة بمناسبة الذكرى 44 لـ"المسيرة الخضراء"، إن ذلك يأتى وفق المقاربة التى تنهجها الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولى، مشيراً إلى عدالة قضية المملكة ومشروعيتها.

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وشدد ملك المغرب على أنه سيواصل العمل بصدق وحسن نية طبقا للمقاربة السياسية المعتمدة حصريا، من طرف منظمة الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن من أجل التوصل إلى حل سياسى واقعى عملى وتوافقى.

وشدد العاهل المغربى: "نحن عازمون على جعل المغرب فاعلا أساسيا فى بناء إفريقيا المستقبل".