شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تدين عملية الطعن في جرش والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دانت وزارة الخارجية والتعاون الدولي واستنكرت بشدة عملية الطعن التي استهدفت مدنيين عزل بمدينة جرش شمال غربي الأردن، وأدت إلى إصابة عدد من المواطنين والسياح. وأكدت الوزارة في بيان لها تضامن دولة الإمارات مع المملكة الأردنية الهاشمية ضد جميع مظاهر العنف والإرهاب والتطرف التي تتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية، متمنية الشفاء العاجل للمصابين. (وام)

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