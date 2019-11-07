إضراب في هولندا يغلق 4 آلاف مدرسة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تعطل العمل، أمس، في أكثر من أربعة آلاف مدرسة في هولندا، وذلك في ظل سلسلة من الاعتصامات والإضرابات ينفذها المعلمون في البلاد. ويشمل الإضراب المطبق في البلاد كلاً من المعلمين والمزارعين والعمال. وتطالب الفئات الثلاث بتحسين الأوضاع المعيشية في البلاد، كما يطالب المعلمون بزيادة رواتبهم أيضاً.

ورغم توصل رئيس الوزراء في البلاد، مارك روتي، الأسبوع الماضي، إلى اتفاقٍ مع النقابات العمالية والمدارس لاستثمار 460 مليون يورو إضافيين (510 ملايين دولار) في التعليم لمعالجة نقص المعلمين وتحسين ظروف العمل وزيادة الرواتب، إلا أن إضراب المعلمين لم يتم إنهاؤه بعد.

وقالت وكالة «الأسوشيتد برس» الأمريكية، إن الإضرابات أجبرت ما يربو على أربعة آلاف مدرسة في البلاد على أن توصد أبوابها في وجه الطلاب، وذلك حسبما نقلت عن منظمين للإضراب في البلاد. وتعاني البلاد أزمة في نقص عدد المعلمين في البلاد، وهو ما يُلقي ضغوطاً على المعلمين، الذين يواجهون أعباءً إضافية نتيجة ذلك.

(وكالات)