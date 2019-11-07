بداية رباعية لـ «أبيض الشباب»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - افتتح منتخب الوطني للشباب مشواره في التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا للشباب تحت 19 عاماً 2020 بالفوز على نظيره منتخب نيبال بأربعة أهداف دون مقابل في المباراة التي جرت بينهما في ملعب باس بطهران لحساب المجموعة الرابعة.

سجل أهداف منتخبنا محمد عبد الرحمن المازمي (27) وعيسى خلفان الحراصي (37) وخليفة يوسف (71) وعبد الله حمد المنهالي (81).

وخاض المنتخب اللقاء بتشكيلة ضمت راكان المنهالي في حراسة المرمى، محمد عبد الرحمن المازمي، نواف سالم الحارثي، زايد سلطان الزعابي، راشد عبد الله مال الله في خط الدفاع، وأحمد محمود الحمادي، سيف عبيد الزعابي ومحمد عيسى وحارب عبد الله سهيل في خط الوسط، خليفة يوسف عتيق وعيسى خلفان الحراصي في خط الهجوم.

وأجرى مدرب منتخبنا فيردو ميلين 3 تبديلات بالشوط الثاني حيث أشرك عبد الله حمد المنهالي بدلاً من محمد عيسى، وعبد الله أبو بكر بدلاً من خليفة يوسف عتيق، ودفع بسلطان عادل بديلاً عن عيسى خلفان الحراصي.

ويستعد منتخبنا لخوض مباراته الثانية في التصفيات غداً الجمعة أمام نظيره منتخب قيرغزستان.