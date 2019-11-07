«معارك جسور» في بغداد.. وعبد المهدي «معزول»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد : ”الخليج 365”، وكالات



تصاعدت وتيرة المظاهرات الاحتجاجية في العراق، أمس الأربعاء، لليوم 14 على التوالي من موجة الاحتجاجات الثانية، استيقظ العراقيون على يوم جديد من العصيان المدني في أنحاء البلاد، وخصوصاً في العاصمة، حيث عاودت القوات الأمنية استخدام الرصاص الحي لتفريق المتظاهرين الذين يطالبون ب«إسقاط النظام»، فيما اندلعت معارك كرّ وفرّ بين المتظاهرين وقوات الأمن للسيطرة على الجسور في العاصمة، حيث أعلن الجيش العراقي أنه « لن نسمح بأي محاولة لقطع الطرق والجسور»، في وقت أعلن المتظاهرون رفضهم لتصريحات رئيس الوزراء عادل عبد المهدي حول عدم وجود بديل لحكومته في المرحلة الحالية، في حين لا تزال خدمة الإنترنت مقطوعة بشكل تام في بغداد ومعظم المحافظات.

وبدأت دائرة الاحتجاجات تتسع في العاصمة منذ ليل الثلاثاء الأربعاء، مع ما يبدو سعياً من المتظاهرين لتشتيت تركيز القوات الأمنية التي أطلقت الرصاص الحي أمس وأوقعت جرحى بين محتجين حاولوا عبور جسر رابع. وقال متظاهر يُدعى محمود ويبلغ من العمر 20 عاماً، فيما يحاول مسعفون معالجته من إصابة تعرض لها على جسر الشهداء، إن «قوات مكافحة الشغب ضربونا بالهراوات على رؤوسنا واشتبكنا معهم بالحجارة... لكنهم بدؤوا بالرمي الحي على المواطنين». فبعد إقفال جسر الجمهورية المؤدي إلى المنطقة الخضراء التي تضم مقار حكومية وسفارات أجنبية، وجسري السنك والأحرار، يسعى المحتجون إلى إدخال جسر الشهداء ضمن لعبة الكرّ والفرّ مع القوات الأمنية. ويؤكد المتظاهرون أن عمليات قطع الجسور هي في إطار العصيان المدني المعلن، ولحماية كل الطرقات التي تؤدي إلى المتظاهرين في ساحة التحرير الذين ما زالوا يتجمعون خلال النهار. وأفادت مصادر أمنية عدة عن استمرار عمليات الخطف لبعض المتظاهرين لدى عودتهم من التظاهر، في ما يبدو محاولة لبث الرعب وتجفيف الشارع. كما أن قطع الإنترنت له أثر سلبي على نفوس المحتجين.

من جهة أخرى، أكد الناطق باسم القوات المسلحة أنه سيتم اعتقال أي شخص يحاول قطع الطرقات وستتم إحالته للقضاء، وذلك تعليقاً على المظاهرات ضد الفساد التي تجتاح المدن العراقية. وأضاف الناطق في مؤتمر صحفي أن «أي عملية قطع للجسور سيتم التعامل معها بحزم وإحالتها للقضاء». وكان المتحدث ذكر في وقت سابق أمس، أن أوامر أُصدرت بعدم استخدام الذخيرة الحية ضد المتظاهرين. وقال متحدث باسم رئيس الوزراء، إن إغلاق ميناء أم قصر العراقي جنوبي البلاد، يكبد العراق خسائر بما يزيد على 6 مليارات دولار حتى الآن.

وكان المتظاهرون العراقيون في ساحة التحرير قد أعلنوا، أمس الأربعاء، رفضهم لتصريحات رئيس الوزراء عادل عبد المهدي حول عدم وجود بديل لحكومته في المرحلة الحالية. وأكد المحتجون الغاضبون أن تصريحات عبد المهدي «لا تلبي أبسط مطالبهم والمتمثلة باستقالة الحكومة وفسح المجال أمام تشكيل حكومة انتقالية تعمل على حل البرلمان والشروع بالتهيئة لإجراء انتخابات مبكرة وإعادة كتابة الدستور وتقليص عدد النواب».

وإلى جنوب العاصمة، تواصل إغلاق الدوائر الحكومية والمدارس بالكامل في مدن الناصرية والكوت والحلة والنجف والديوانية. وليل الثلاثاء، أقدم متظاهرون على إحراق منازل نواب ومسؤولين محليين في قضاء الشطرة شمال مدينة الناصرية وإغلاق مدخل مصفاة النفط، بحسب مصادر أمنية. كما أغلق متظاهرون صباح أمس شركة نفط ذي قار، ومنعوا الموظفين من الوصول إلى مقر الشركة، وفق المصدر نفسه. وفي الديوانية، أغلق متظاهرون مصفى الشنافية النفطي. أما في مدينة البصرة، فلا يزال ميناء أم قصر، أحد المنافذ الرئيسية لاستيراد المواد الغذائية والأدوية للبلاد، مغلقاً لاستمرار تجمع المتظاهرين الذين يقطعون الطريق المؤدية إلى الميناء.