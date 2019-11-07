حراك لبنان: الطلاب ينضمون إلى المتظاهرين لإسقاط النظام



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بيروت:”الخليج 365”، وكالات



تواصلت الانتفاضة الشعبية اللبنانية في يومها الحادي والعشرين، أمس الأربعاء، فيما اتخذ الحراك الشعبي المناهض للطبقة السياسية الحاكمة طابعاً جديداً تركز على تنفيذ وقفات احتجاجية واعتصامات أمام المدارس والجامعات والمؤسسات العامة والمرافق الحكومية، للمطالبة بإسقاط النظام، حيث اعتصم مئات الطلاب في مناطق مختلفة من لبنان أمام مدارسهم وجامعاتهم، وأمام مقر وزارة التربية في بيروت، تحدياً لقرار استئناف الدروس، في وقت تظاهر فيه مئات الأشخاص أيضاً أمام مرافق ومؤسسات عامة في عدة مناطق لبنانية، مثل قصر العدل، والمصرف المركزي وشركة الاتصالات.

ففي بيروت اعتصم المحتجون والطلاب الذين انضموا إلى المتظاهرين أمام قصر العدل، ومصرف لبنان في الصنائع، ومؤسسة كهرباء لبنان، ومبنى «تاتش» في كورنيش النهر، ووزارة التربية في الأونيسكو، وسراي جونية، وفرع المصرف المركزي وأمام «اوجيرو»، و«ليبانون بوست»، ومركز مصلحة تسجيل السيارات النافعة، وشركة «ألفا» في الدكوانة، ونظموا تظاهرة أمام الجامعة اليسوعية في السوديكو شرقي بيروت.

وافترش عشرات الطلاب من مدارس وجامعات مختلفة، الأرض أمام مقر وزارة التربية، معربين خصوصاً عن مطالب سياسية ومعيشية على غرار كافة المتظاهرين في البلاد. وقال طالب من بين المعتصمين لإحدى القنوات المحلية: «نحن أساس هذه الثورة». وفي مدينة جونية شمالي بيروت، تجمع التلاميذ في باحة المدرسة الرسمية الرئيسية في المنطقة، وانضم إليهم متظاهرون آخرون للتنديد بمنع إدارة المدرسة لهم من مغادرتها والانضمام للتحركات الاحتجاجية.

وفي الشمال نُفذت وقفات احتجاجية في طرابلس أمام جامعة العزم، والمالية، ومصرف لبنان، وشركة قاديشا، ومركز «اوجيرو» في حلبا عكار، وكذلك مركز الضمان الاجتماعي. وتجمع طلاب الجامعات والثانويات في ساحة النور في طرابلس، رافعين الأعلام اللبنانية وراية الجيش.

وفي الشوف نفذ المحتجون وقفة أمام معمل الجية الحراري، ومعمل سبلين للترابة، ومكتب «اوجيرو» في الدامور، واعتصم طلاب الجامعة اللبنانية في الدبية، بينما جرى إغلاق مصارف في بلدة بحمدون، ناهيك عن قيام مسيرات راجلة أمام مصارف ومركز الميكانيك والإدارات العامة في عاليه.

أما في الجنوب، فقد نفذ المحتجون وقفة أمام المؤسسات العامة في صيدا، وقطعوا الشارع الممتد من ساحة إيليا إلى ساحة النجمة، وقد أقفل الطلاب عدداً من المرافق في صيدا، منها شركة الكهرباء، «اوجيرو». كما توجهوا إلى عدد من المدارس والجامعات التي فتحت أبوابها أمس، وطالبوا تلامذتها بالتوقف عن الدراسة والالتحاق بهم، فيما نظّم عدد من طلاب المدارس والجامعات في النبطية، مسيرة جابت الشوارع وصولاً إلى مصرف لبنان فرع النبطية، حيث نفذوا اعتصاماً أمام فرع المصرف مطالبين بإقالة ومحاسبة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، واستعادة المال المنهوب، إضافة إلى وقفة ثانية أمام سراي النبطية.

وأقفل طلاب في صور مداخل ثانويتهم الرسمية، وتظاهروا مرددين شعارات تدعو لإسقاط النظام. وفي مدينة زحلة، نفّذ متظاهرون من طلاب المدارس، وقفة سلمية أمام مدخل سراي زحلة، وأنشدوا النشيد الوطني اللبناني، فيما أغلق المحتجون مكاتب «اوجيرو» في راشيا، وكذلك في جب جنين.