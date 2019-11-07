شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال يستولى على أراض في جنين ويعتقل 4 فلسطينيين والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اقتحم مستوطنون، أمس الأربعاء، المسجد الأقصى المبارك في القدس المحتلة، كما اقتحم آخرون الموقع الأثري في سبسطية شمال نابلس، وأصدرت قوات الاحتلال أمراً بالاستيلاء على 60 دونماً شرق جنين، وهدمت أربع خيام في مسافر يطا جنوبي الخليل، كما داهمت قوات الاحتلال منطقة الرأس الأحمر بالأغوار وشرعت بأخذ أرقام هويات وهواتف السكان، فيما اعتقل أربعة فلسطينيين فجر الأربعاء من أنحاء متفرقة من الضفة الغربية بحجج أمنية.

فقد أقدم عشرات المستوطنين، الأربعاء، على اقتحام باحات المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة، بحماية مشددة من قوات الاحتلال الخاصة، وأفاد شهود عيان، أن 57 مستوطناً اقتحموا باحات الأقصى، بينهم وزير الزراعة السابق في حكومة الاحتلال «يوري إرئيل»، ونفذوا جولات استفزازية في أرجاء المسجد، وسط محاولة بعضهم أداء طقوس تلمودية في المكان، قبل أن يغادروه من باب السلسلة.

وقال رئيس بلدية سبسطية محمد عازم، إن عشرات المستوطنين اقتحموا الموقع الأثري في البلدة وسط حماية جنود الاحتلال. وأضاف أن مواجهات اندلعت في المنطقة وسط إطلاق النار وقنابل الغاز المسيل للدموع، مشيراً إلى أن عمليات الاقتحام أصبحت شبه يومية، وسط مضايقات من جنود الاحتلال التي تصل إلى إغلاق الموقع الأثري أمام الفلسطينيين في بعض الأحيان.

إلى جانب ذلك سلمت سلطات الاحتلال، الأربعاء، إخطاراً بتمديد الاستيلاء على 60 دونماً من أراضي قريتي فقوعة وجلبون شرق جنين. وذكر رئيس مجلس قروي جلبون نضال أبو الرُّب، أن المجلس تسلم إخطاراً بالاستيلاء على الأراضي المقام عليها الشيك (جدار الفصل العنصري) منذ سنوات في جلبون وفقوعة، وتم تجديد الاستيلاء على الأراضي حتى 31-12-2022 وذلك بقرار من ما يسمى بقائد قوات الاحتلال «الإسرائيلي». وأضاف: إن القرية تتعرض لسياسة النهب والتغول الاستيطاني وجدار الضم والتوسع العنصري الذي نهب وما زال ينهب الأراضي، مناشداً الجهات ذات الاختصاص الوقوف إلى جانب القرية لكي يتمكن الأهالي من الصمود بأراضيهم والتصدي لسياسة الاحتلال.

من جهة أخرى، قال منسق اللجان الوطنية والشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان جنوب الخليل راتب جبور، إن قوات الاحتلال هدمت ثلاث خيام في منطقة خلة الضبع في مسافر يطا، تعود للأشقاء عامر وجابر ومحمد علي دبابسة. وسبق أن هدمت قوات الاحتلال منازل الأشقاء وبيوت الصفيح التي كانت تؤويهم، ما اضطرهم لنصب هذه الخيام والعيش فيها. كما هدمت خيمة في منطقة مغاير العبيد في مسافر يطا، تؤوي عائلة شحادة سلامة مخامرة التي أصبحت بلا مأوى.

كما داهمت قوات الاحتلال، الأربعاء، خيام الفلسطينيين في منطقة الرأس الأحمر بالأغوار الشمالية، وشرعت بأخذ أرقام هويات الفلسطينيين وهواتفهم. وقال مسؤول ملف الأغوار بمحافظة طوباس معتز بشارات: إن سيارة تابعة لقوات الاحتلال وبداخلها ضابط مخابرات قامت بمداهمة الخيام، وشرع الضابط بأخذ أرقام الهويات وأرقام الهواتف النقالة للسكان، إضافة إلى أخذ إحداثيات المساكن دون معرفة أسباب ذلك.

وفي قطاع غزة أطلقت قوات الاحتلال المتمركزة داخل السياج الأمني صباح الأربعاء نيران رشاشاتها تجاه الأراضي الزراعية شرق بلدة خزاعة شرق محافظة خان يونس جنوب قطاع غزة. وأفاد شهود عيان بقيام جنود الاحتلال بإطلاق النار على فترات متقطعة، تجاه الأراضي المزارعين في محيط بوابة «أبو ريدة» العسكرية شرقي البلدة.. فيما لم يبلغ عن وقوع إصابات في صفوف المزارعين أو المواطنين.

كما توغلت عدة جرافات عسكرية «إسرائيلية» صباحاً بشكل محدود شرقي جباليا شمالي قطاع غزة انطلاقاً من بوابة «موقع أبو صفية» شرقي جباليا خارج السياج الأمني، وباشرت أعمال تجريف ووضع الأسلاك الشائكة قرب السياج. (وكالات)