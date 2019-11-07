حكيمي يقود دورتموند لقلب الطاولة على إنتر ميلان 3-2



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تابع برشلونة تعثره واقترب ليفربول من التأهل إلى دور ال16 في دوري أبطال أوروبا، فيما قلب تشيلسي تأخره 1-4 أمام أياكس امستردام الهولندي إلى تعادل مجنون، ومثله فعل بوروسيا دورتموند الألماني الفائز على إنتر الإيطالي 3-2 بعدما كان متأخراً صفر-2 في ليلة الإثارة و«الريمونتادا».

وأكمل برشلونة مستوياته الباهتة وسقط في فخ التعادل السلبي على أرضه أمام سلافيا براغ التشيكي، لكنه بقي متصدراً للمجموعة السادسة بثماني نقاط، فيما تقلصت صدارته من ثلاث نقاط إلى نقطة أمام دورتموند المنفرد بالوصافة. وفشل برشلونة في مصالحة جماهيره بعد خسارته السبت أمام ليفانتي المتواضع 1-3 في الدوري، وأقر مدربه ارنستو فالفيردي بأن فريقه أصبح تحت الضغط، وقال: «لم نكن مقنعين السبت واليوم أيضاً، وندرك أن الضغط كبير على الفريق، يجب أن نقوم بالرد».

في الوقت ذاته، انتقدت الصحف الإسبانية برشلونة بشكل قاس، وكتبت صحيفة «ماركا» المدريدية أن «برشلونة ضائع وتائه ويفتقد للنتائج وأسلوب اللعب»، وذكرت أن جمهور «الكامب نو»، أطلق صافرات الاستهجان في وجه اللاعبين.

وقال محلل صحيفة «دياريو أبسي» إن «النتيجة النهائية للمباراة، كانت قبراً وتحت شواهد القبور هناك جثث، وبرشلونة فريق مخجل ونادي يحتاج إلى هدم كلي للبدء من جديد».

بدوره، قال مدرب سلافيا يندريش تربيشوفسكي: «لعب الحارس أوندري كولار بشكل رائع، وأفلتنا من وضعيات كثيرة، هذه نتيجة رائعة، لكن من الضروري القول إننا كنا محظوظين».



تألق حكيمي



وفي المجموعة عينها، كان إنتر في طريقه لتحقيق فوز ثان توالياً على بوروسيا دورتموند بعد الأول بهدفين نظيفين، وذلك لتقدمه 2-صفر في الشوط الأول.

وجاء الشوط الأول مميزاً لإنتر ميلان على ملعب «سيغنال أيدونا بارك»، أنهاه متقدماً بهدفي المتألق الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز (5)، والأوروغوياني ماتياس فيسينو (40).

لكن في الشوط الثاني انقلبت الأدوار، وظهر المغربي المتألق أشرف حكيمي المعار من ريال مدريد الذي سجل هدفين ليرفع رصيده إلى أربعة أهداف في دوري أبطال أوروبا، في حين تكفل جوليان براندت بالثالث.



دراما «ستامفورد بريدج»

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وقلب تشيلسي تأخره 1-4 إلى تعادل دراماتيكي مع ضيفه أياكس امستردام 4-4، مستفيداً من طرد لاعبين لخصمه في آخر ثلث ساعة. ورفع أياكس، رصيده إلى 7 نقاط في المجموعة الثامنة، بالتساوي مع تشيلسي الثاني وفالنسيا الإسباني الفائز في الدقائق الأخيرة على ضيفه ليل الفرنسي 4-1.

صدم أياكس، فريق تشيلسي بهدف أول من صنع كوينسي بروميس وتسجيل عكسي لتامي ابراهام (2)، لكن جمهور ملعب «ستامفورد بريدج» انتعش بعد معادلة من ركلة جزاء للإيطالي جورجينيو (4).

لكن أياكس، سجل ثلاثية عبر بروميس (20)، ثم ضربة حرة للمغربي المتألق حكيم زياش ارتدت من وجه الحارس كيبا اريسابالاغا (35)، ثم دوني فان دي بيك (55).

لكن ما حصل في آخر نصف ساعة يفوق الوصف؛ إذ قلص اسيزار اسبيلبيكويتا الفارق (63)، ومن هجمة تالية، طرد مدافعا أياكس دالي بليند وجويل فيلتمان بعد خطأ ولمسة يد في كرة واحدة وحصل تشيلسي على ركلة جزاء ثانية ترجمها كما في الأولى جورجينيو (71، وتابع أياكس انهياره ومنيت شباكه بهدف رابع عبر الظهير الشاب ريس جيمس (74) لتنتهي المباراة 4-4.

ووضع ليفربول حامل اللقب قدماً في دور ال 16 مكرراً فوزه على ضيفه غنك البلجيكي 2-1 منتزعاً صدارة المجموعة الخامسة من المتصدر السابق نابولي المتعادل مع سالزبورغ النمساوي 1-1.

ورفع ليفربول رصيده إلى 9 نقاط متقدماً بفارق نقطة عن نابولي الذي يستضيفه في 27 من الشهر الحالي على قمة المجموعة وخمس نقاط عن سالزبورغ الثالث.

وحافظ ليفربول، أمام غنك على سجله خالياً من الخسارة في مبارياته ال 24 الأخيرة على أرضه.

افتتح ليفربول التسجيل عبر الهولندي جورجينيو فينالدوم (14)، وعادل الفريق الضيف بفضل التنزاني مبوانا علي ساماتا مستغلاً ركنية حولها برأسه قوية (40).

بدأ ليفربول الشوط الثاني بقوة فعاد إلى سكة التسجيل بفضل تمريرة من المصري محمد صلاح داخل المنطقة تلقفها أليكس أوكسلايد-تشامبرلاين وسددها أرضية في الشباك (53).

وعلق مدرب ليفربول الألماني يورغن كلوب على الفوز بالقول: «أعتقد أن النتيجة إيجابية ولم نتمكن من قتل المباراة باكراً ما أبقى الفريق المنافس حياً، وإذا لم تسجل المزيد من الأهداف لا تحسم المباراة. كان بإمكاننا أن ندافع بشكل أفضل وهذا أمر طبيعي في هذه المباريات، وفي الشوط الثاني سجلنا الهدف الثاني وكانت لدينا فرصة مهمة لم نستغلها».

وعاد نابولي بتعادل مخيب على أرضه أمام سالزبورغ 1-1 وفشل في حسم بطاقة التأهل.

وتكررت معاناة الفريق الإيطالي أمام خصمه النمساوي الذي عانده في مباراة الذهاب قبل أن يفوز عليه 3-2، فلم تكن مهمة فريق المدرب كارلو أنشيلوتي سهلة، لاسيما أنه يمر في فترة غير متوازنة في الدوري المحلي؛ إذ لم يتمكن قبل استحقاقه الأوروبي من الفوز سوى مرة واحدة في آخر خمس مباريات.

تقدم الفريق الضيف بعد 11 دقيقة من صافرة البداية من ركلة جزاء نفذها مهاجمه الشاب النروجي إيرلينغ بروت هالاند، رافعاً رصيده في صدارة ترتيب الهدافين إلى 7 أهداف في أربع مباريات. وأصبح هالاند رابع لاعب في تاريخ دوري الأبطال يسجل في أول أربع مباريات في المسابقة، بعد البرازيلي زي كارلوس (1993) والإيطالي اليساندرو دل بييرو (1995) والإسباني دييغو كوستا (2014).

ورد نابولي بتسديدة أرضية من خارج المنطقة للمكسيكي هيرفينغ لوزانو فشل الحارس البرازيلي كارلوس ميغيل كورونيل في صدها (40).



رييس جيمس يأخذ مجد روبن



كتب الإنجليزي رييس جيمس (19 عاماً) اسمه في تاريخ نادي تشيلسي بعد تسجيله هدفاً في مباراة التعادل أمام أياكس ليصبح أصغر لاعب في تشيلسي يسجل في المسابقة العريقة.

وأخذ جيمس الذي شارك من الدكة، بهذا الهدف مجد الهولندي آريين روبن الذي سجل بقميص البلوز (20 عاماً و284 يوماً) في شباك سسكا موسكو نوفمبر/ تشرين الثاني 2004.

وأثنى المدرب لامبارد على نجمه الصغير وقال: «يمكن لرييس التمرير بشكل رائع وهو قوي بدنياً ويملك موهبة كبيرة».



غادروا قبل «الريمونتادا»

وجه ريو فيرديناند مدافع مانشستر يونايتد السابق وجاري لينيكر أيقونة منتخب إنجلترا انتقادات لاذعة لجمهور تشيلسي الذي غادر المدرجات عندما كان الفريق متأخراً 1-4 أمام أياكس قبل أن يعدل الفريق النتيجة. وقال فيرديناند: «لا يمكنك أن تخرج وتترك فريقك وهو خاسر، روحية اللاعبين مع لامبارد قتالية ولا ينفع ندمك عندما تعرف النتيجة لاحقاً».