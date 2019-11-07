إيران تبدأ ضخ اليورانيوم في منشأة فوردو النووية



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت إيران، أمس، أنها بدأت بضخ غاز اليورانيوم في أجهزة الطرد المركزي في منشأة فوردو النووية، مؤكدة بذلك تقليصها المزيد من التزاماتها في الاتفاق النووي، الذي تم التوصل إليه عام 2015، وانسحبت منه الولايات المتحدة في مايو 2018. وجاء الإعلان عن ضخ غاز اليورانيوم في أجهزة الطرد المركزي في منشأة فوردو النووية، المقامة تحت الأرض على بُعد نحو 180 كيلومتراً إلى الجنوب من طهران، عبر التلفزيون الرسمي الإيراني. وقال التلفزيون: «بدأت إيران ضخ غاز اليورانيوم في أجهزة الطرد المركزي في فوردو بحضور مفتشين من الوكالة الدولية للطاقة الذرية».

وعقب هذا الإعلان، قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إن مفتشيها موجودون على الأرض، وأنهم سيقومون بالإبلاغ عن أي أنشطة ذات علاقة. وقال المتحدث باسم الوكالة في بيان: «نحن على دراية بالتقارير الإعلامية المتعلقة بفوردو. مفتشو الوكالة موجودون في إيران وسيبلغون عن أي أنشطة ذات صلة لمقر الوكالة في فيينا». وقال الرئيس الإيراني حسن روحاني بتغريدة على «تويتر»، أمس، إن منشأة فوردو «ستعود إلى كامل نشاطها قريباً». وأضاف «خطوة إيران الرابعة في تقليص التزاماتها بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي المبرم في 2015) بضخ الغاز إلى 1044 جهاز طرد مركزي تبدأ. بفضل سياسة الولايات المتحدة وحلفائها، ستعود فوردو إلى كامل نشاطها قريباً».

ووصف الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، في بكين القرارات التي أعلنتها إيران، حول استئناف نشاطات تخصيب اليورانيوم المجمدة حتى الآن «بالخطيرة»، داعياً إلى «استخلاص النتائج بشكل جماعي». وقال ماكرون، إن إيران أشارت بوضوح للمرة الأولى إلى نيتها الانسحاب من الاتفاق النووي بإعلانها أنها ستبدأ ضخ غاز اليورانيوم في منشأة للتخصيب.

وقال ماكرون في مؤتمر صحفي: «للمرة الأولى وبشكل واضح وفج وبدون تحديد سقف، تقرر إيران الخروج من إطار خطة العمل المشتركة الشاملة (الاتفاق النووي الموقّع في 2015) وهو تغيير كبير وتحوّل جذري». وأضاف «سأجري مناقشات في الأيام المقبلة، بما في ذلك مع الإيرانيين وعلينا أن نستخلص النتائج بشكل جماعي». وكان ماكرون في صدارة الجهود الأوروبية الرامية لإنقاذ الاتفاق النووي بعد انسحاب الولايات المتحدة منه.

من جانبها، اتهمت الولايات المتحدة إيران، بممارسة «الابتزاز النووي» وتعهدت بتشديد الضغوط عليها، وذلك بعد إعلان طهران استئنافها أنشطة تخصيب يورانيوم كانت مجمدة سابقاً في منشأة فوردو. وقال متحدث باسم الخارجية الأمريكية: «ليس لدى إيران سبب معقول لتوسيع برنامجها لتخصيب اليورانيوم في منشأة فوردو أو أي مكان آخر، عدا عن كونها محاولة واضحة للابتزاز النووي لن تؤدي سوى إلى تعميق عزلتها السياسية والاقتصادية». وتابع المتحدث: «سنستمر في فرض أقصى الضغوط على النظام حتى يتخلى عن سلوكه المزعزع للاستقرار، بما في ذلك الأعمال الحساسة المتعلقة بالحد من انتشار الأسلحة النووية».

وصرح وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن إيران، لا تنتهك بذلك التزاماتها في مجال منع انتشار الأسلحة النووية. وقال «أشير إلى أن كل إجراءات إيران حول خفض التزاماتها تجري مع إبلاغ الوكالة الدولية للطاقة الذرية بحضور مفتشي الوكالة وبدون انتهاك أي مادة من معاهدة منع الانتشار النووي والبروتوكول الإضافي». وحمّل الوزير الروسي مجدداً الولايات المتحدة مسؤولية التوتر بشأن الملف النووي الإيراني الذي يهيمن على النشاط الدبلوماسي الدولي منذ انسحاب الولايات المتحدة الأحادي بقرار من رئيسها دونالد ترامب منه. وقال لافروف «نحن قلقون جداً وهذا القلق ليس من الأمس أو اليوم بل منذ أيار/مايو من العام الماضي، عندما أعلنت الولايات المتحدة خروجها من الاتفاق». ودعا إيران اليوم إلى الوفاء ببنود اتفاقها النووي، وقال إن التطورات بشأن الاتفاق النووي مثيرة للقلق بشدة.

وحض وزير الخارجية الألماني هايكو ماس إيران على إعادة النظر في قرارها «غير المقبول» الذي اتخذته. وقال ماس «ما أعلنه الرئيس روحاني غير مقبول»، ودعا طهران إلى «العودة عن جميع التدابير التي اتخذتها منذ تموز/يوليو واحترام التزاماتها الدولية بشكل كامل». (وكالات)