كشف النقاب عن «صِلة» الفائز بـ «كريستو وجان كلود»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: علي داوود

تحت رعاية سمو الشيخة شمسة بنت حمدان بن محمد آل نهيان، كشفت جامعة نيويورك أبوظبي، بالتعاون مع مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون، مساء أمس الأول، عن مشروع «صِلة» الفائز بجائزة «كريستو وجان كلود» لعام 2019، والذي صممته فلوة الحوطي، وإبراهيم عبد اللطيف وعمر الراعي، من طلاب الجامعة الأمريكية في الشارقة، ويتم عرضه في جامعة نيويورك أبوظبي حتى 13 نوفمبر الجاري.

وللمرة الأولى منذ إطلاق الجائزة، يستعرض معرض «فن أبوظبي» المشروع الفائز طوال أيام الفعالية، وذلك في الفترة بين 21 و23 نوفمبر الجاري، وعقب ذلك، يتوجه «صِلة» إلى حديقة أم الإمارات في أبوظبي ليعرض خلال الفترة ما بين 25 نوفمبر و8 ديسمبر.

وتم الكشف عن المشروع الفائز بحضور هدى إبراهيم الخميس، مؤسسة مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون، ومارييت ويسترمان، نائبة رئيس جامعة نيويورك أبوظبي، وإيميلي دوهرتي، مديرة الجائزة، ومايا أليسون، رئيسة القيِّمين الفنيين لدى الجامعة، المديرة المؤسسة لرواق الفن، إلى جانب الفنانين الفائزين.

وحاز الفنانون دعم الخبراء المرافقين لهم طوال فترة العمل على المشروع، بما في ذلك إيميلي دوهرتي، ومايا أليسون وفريقها من خبراء المتاحف من رواق الفن في الجامعة، والمدرّسين في قسم الفنون التشكيلية بالجامعة، والمشرف على الفريق خوان رولدان مارتن، الأستاذ المساعد في قسم الهندسة المعمارية في الجامعة الأمريكية في الشارقة. كما نالوا جائزة شخصية من الفنان العالمي كريستو قدرها خمسة آلاف دولار، يمنحها للفائزين دعماً لهم وتعزيزاً لمسيرتهم المهنية. وقالت هدى إبراهيم الخميس: «تعكس جائزة كريستو وجان كلود استثمارنا في الطاقات الإبداعية الشابة، وجهدنا المشترك لتعزيز الصناعات الثقافية والإبداعية بوصفها رافداً رئيسياً من روافد الاقتصاد الإبداعي للإمارات».

وأضافت: «باتت الجائزة بعد سبع سنوات من إطلاقها، منصة وطنية محفزة للابتكار في مجال الفنون التشكيلية، وأداة مهمة لتحفيز الصناعات الثقافية واستدامة نهضة الفنون التي تعكس وعي المجتمع الإماراتي بأهميتها، وتُبرز إبداع الفنانين الشباب، سعياً للارتقاء بمهاراتهم وتجاربهم؛ كونها تغطي مساراً إبداعياً تخصصياً يبدأ بالإلهام وينتهي بإبداع العمل نفسه، فكرة وتصميماً وتمويلاً وإنجازاً».

وقالت مايا أليسون: «يعتبر ابتكار مشاريع الفنون العامة واحداً من أصعب التحديات التي تواجه الفنان، إلا أن نتائجها تستحق المحاولة. وتفتخر جامعة نيويورك أبوظبي، وقسم الفنون التشكيلية، ورواق الفن، بتقديم الدعم والإرشاد للفريق الذي تمكّن من الفوز بالجائزة».

وأضافت ديالا نسيبة، مديرة معرض «فن أبوظبي»: «يحظى المعرض للمرة الأولى بفرصة توفير منصة لجائزة كريستو وجان كلود، وذلك بعد العرض الافتتاحي في جامعة نيويورك أبوظبي. ونتطلع لتوفير مساحة لمشروع «صِلة» الفائز بالجائزة، ليتمكن آلاف الزوار من مشاهدته».

وقالت فلوه الحوطي ل«الخليج»: «العمل عبارة عن مجسم لرجال يؤدون رقصة العيالة، ويتواصلون مع بعضهم بعضاً حتى في عملية المشي والإيقاع»، مؤكدة أن من بين الصعوبات التي واجهتهم، كيفية الحصول على المواد وتقطيع الخشب.



رقصة العيالة



يستوحي «صِلة» تصميمه الفني من مفهوم الاتحاد، ورقصة العيالة الشعبية الإماراتية التي تمزج بين الشعر وإيقاعات الطبول والحركات البسيطة. ويقف الراقصون مصطفين في جهتين متقابلتين، من خلال وحدات مختلفة الارتفاع تسلط الضوء على تنوع الحركة.

وتتجسد حيوية العمل عبر تفاعل الوحدات مع بعضها بعضاً من جهة، وانسجامها كمجموعة متكاملة من جهة أخرى في تناغم يعكس وحدتها. وتم اختيار اللونين الأسود والأبيض لإضفاء التأثير الدرامي، من خلال تفاصيل السكون والحركة التي تبرز عند استخدامهما معاً.

وأثرت الثقافة الشعبية الإماراتية كثيراً في الفنانين الفائزين؛ إذ إنها عكست في تفاصيلها، مفاهيم القوة والوحدة؛ لذلك شكلت مصدر الإلهام الرئيسي للمشروع.