بدء الحملات الانتخابية في بريطانيا على خلفية «بريكست»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - انطلقت رسمياً الحملات الانتخابية البريطانية ببروز أحزاب تضع «بركسيت» أولوية قصوى في برنامجها السياسي، وأخرى تدعو إلى إلغائه نهائياً.

وقد دخل نايجل فراج زعيم حزب «بريكست» المعترك بإعلانه المنافسة في ستمئة دائرة انتخابية، في حين أطلق رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الحملة الانتخابية الرسمية لحزب المحافظين.

والتقى جونسون الملكة البريطانية في قصر باكنجهام، حيث طلب منها السماح بحل البرلمان. وفي كلمة ألقاها، خارج مقر رئاسة الوزراء في داونينج ستريت، حذر جونسون الناخبين من «مسرحية مرعبة» سيواجهونها في حال فوز زعيم حزب العمال جيريمي كوربين، في الانتخابات.

وتعهد جونسون بأن الإجراء الأول الذي سيعمل عليه حال فوزه في الانتخابات، يتمثل في المصادقة على الصفقة التي توصل إليها مع بروكسل بخصوص «بريكست». وقال: «انضموا إلينا، لننجز بريكست ولندفع هذه البلاد إلى الأمام، أو وهذا هو البديل للعام القادم اقضوا كل 2020 في مسرحية مرعبة لمزيد من التأرجح والتأخير؛ لأن حزب العمال سيقوم على طول هذه السنة بإجراء استفتاءين، واحد في أسكتلندا وآخر حول بريكست».

يذكر أن وسائل إعلام قالت في وقت سابق، إن رئيس الوزراء البريطاني قدم استقالته في خطوة شكلية لخوض الانتخابات القادمة، فيما نفت مصادر خبر الاستقالة وكذبتها.

وشن جونسون هجوماً لاذعاً على زعيم المعارضة العمالية جيريمي كوربن، مشبهاً إياه ب«الديكتاتور السوفييتي» جوزف ستالين. وكتب جونسون في مقال منشور بصحيفة «التلجراف» البريطانية، في إطار الحملة الانتخابية لاقتراع 12 ديسمبر، أن زعيم حزب المحافظين كوربن «يكره الربح إلى درجة أنه سيقوض أسس ازدهار بلدنا».

وأورد جونسون أن العماليين «يدعون أن كراهيتهم ليست موجهة سوى لبعض أصحاب المليارات الذين يشيرون إليهم بأصابع الاتهام، بمتعة انتقامية لم نر مثيلاً لها منذ أن اضطهد ستالين مالكي المزارع»، في إشارة إلى المزارعين الميسورين الذين تم القضاء عليهم في عهد ستالين.

وفي مقاله قارن جونسون بين رغبته في «تشجيع عشرات الآلاف من الشركات البريطانية الكبيرة والصغيرة على حد سواء»، وسعي حزب العمال إلى «إخضاع الجميع للضرائب».

وقدم كوربن واحداً من أكثر البرامج يسارية في بريطانيا في السنوات الأخيرة، يقضي بإعادة تأميم العديد من الشركات وزيادة في الحد الأدنى للأجور، وخفض متوسط ساعات العمل إلى 32 ساعة، في إجراءات يفترض أن يتم تمويلها بزيادة للضرائب على الأكثر ثراء.

وقال جونسون، إن العماليين «سيكبحون الأعمال وسيكبحون الاستثمارات، والأسوأ من كل ذلك، سيكبحون بريكست».

ورد كوربن بتغريدة في حسابه على «تويتر»، مديناً «السخافات التي يمكن أن تصدر عن فاحشي الثراء لتجنب دفع ضرائب أكبر بقليل». (وكالات)