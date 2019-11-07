شكرا لقرائتكم خبر عن نظرة مختلفة إلى الثقافة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

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عبد اللطيف الزبيدي

ليس السؤال: ما هي الثقافة، أو ما هو مفهومها عربيّاً؟ بل القضية التي يجب أن تؤرق كل من غاص أو ابتلّ هي: لماذا ظل العقل العربي يرى الثقافة مستودعاً لبضائع مصنّفة، يعود إليها يستعملها، ثم يعيدها إلى رفوفها؟ هي في نظره أدوات لغاية محددة آنيّة، وليست طريقة تفكير أو أسلوب حياة. هي لديه بمثابة شوكة المائدة، مفك البراغي، فإذا كان هذا شططاً، فقل مثل الطعام والسيارة. في نهاية المطاف منطقُه يقضي بأن الحماقة أن تظل الشوكة والمفك معك صباح مساء، أو أن تلازمك أطباق الكباب والهباب، من الباب إلى الباب، فليس هكذا الصواب.

ثمة مستوى أقل تدنّياً، وهو أن تغدو الثقافة «عدّة الشغل» في حرفة معينة، كأدوات النجار والحلاق والجرّاح، شيء مثل علب الحروف في مطابع التجميع قبل اللينوتيب والأوفست: بيت للمتنبي، دعابة لبرنارد شو، مَثل من مجمع الأمثال، جلمود صخر لكانط،«وصلّحهم». جنابُه يستشهد بهذه المقولات، لكنها لا علاقة لها بفكره وحياته. هي تشبه قطع الديكور المنزلي، تروقه، تؤنسه، لكنها لا أثر لها في أفكاره وأدواره وقراراته ونظرته إلى الزمان والمكان والعلاقات الإنسانية والحياة والعالم.

ما يقلق ويؤرق في هذه النظرة «الأدواتية» إلى الثقافة لدى العقل العربي، هو أن المثقفين، أهل الفكر، الذين أضنتهم المأساة، لم يسمع لهم أحد. الكارثة المركّبة هي أن مكونات ثقافتنا التي ندّعي الافتتان بها، ثبت أننا لا نمتّ إليها بصلة، ولا تساوي عندنا بَصلة. هل ينبغي لأمّة محترمة لها ميراث أوقيانوسي كميراثنا، أن تكون أوضاعها كأوضاع العرب، فريسة لكل ذئب عقور، نهباً لكل أفّاق جمّاع للشرور؟ فإذا ثار الناس داعين بالويل والثبور، أُخمدت أنفاس الغيور، وفُتحت للبلدان أبواب جهنم وبئس المصير.

لا يشك القلم في أن نظرتنا الموروثة إلى تراثنا، علّة من علل التردّي العربي. ثمّة خلل ناجم عن تقزيم العقل العربي نفسه أمام التراث، فهو يرى نفسه هباء أمام ماضٍ لم يختبره بينما يبدو له رمز الكمال والجمال، تماماً كنظرته طوال قرون إلى أنظمة طبائع الاستبداد. المهزلة هي أنه قرأ كيف كانت عاقبة المستبدين. الناس ليسوا ملائكة أو شياطين إلاّ بعد الامتحان.

لزوم ما يلزم: النتيجة الإحراجية: ما موقف ثقافة العرب من استباحة أرضهم؟بل ما موقف ثقافة العرب من العرب؟!

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