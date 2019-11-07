الجزيرة يواجه الشارقة بشعار منع فارق الـ 8 نقاط

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إعداد: علي نجم

ستكون صدارة الشارقة أمام الاختبار الأصعب، حين يحل حامل اللقب ضيفاً على الجزيرة في استاد محمد بن زايد، بينما يتحول العين إلى الشامخة ليحل ضيفاً على بني ياس، وشباب الأهلي إلى الظفرة، في حين يستضيف النصر فريق اتحاد كلباء.

يحظى استاد محمد بن زايد في الثامنة و45 مساء اليوم بكل الأضواء، حين يستقبل الجزيرة الرابع (11 نقطة) ضيفه الشارقة المتصدر (16 نقطة) في موقعة مصيرية ل«فخر أبوظبي»، لأن أي خسارة له ستعني تقلص آماله في المنافسة على اللقب؛ حيث إن الفارق بينه وبين الصدارة سيتسع إلى 8 نقاط.

سيضع الفريق الجزراوي الرهان الكبير على قدرات الثلاثي المكون من علي مبخوت وعمر عبد الرحمن وخلفان مبارك من أجل ضرب دفاع المنافس، والبحث عن استغلال أنصاف الفرص من أجل زيارة شباك عادل الحوسني، وإن كان المدير الفني الهولندي مارسيل كايزر، لن يغفل أهمية الشق الدفاعي، أمام خصم أثبت أنه يجيد ضرب المنافسين في مقتل من خلال المرتدات السريعة التي يقودها النجم اللامع كورونادو.

ويراهن الفريق الملكي على قدرات النجم البرازيلي كورونادو صانع الخطر الأول في تشكيلة المدير الفني عبد العزيز العنبري.

ويمثل اللاعب البرازيلي، نقطة الثقل في تشكيلة الملكي، بعدما سجل 6 أهداف وصنع 7 تمريرات حاسمة ليشارك في 13 هدفاً من أصل 17 سجلها الفريق، بينما يعد ريكاردو غوميز، رأس الحربة الذي يجيد استغلال أنصاف الفرص وترجمتها إلى أهداف، ويؤدي ريان مينديز، مفتاحاً أساسياً لإيجاد الثغرات في دفاعات الخصوم.

ويحل العين ثالث الترتيب (13 نقطة) في السادسة مساء اليوم ضيفاً على بني ياس العاشر (6 نقاط) في موقعة يريد الزعيم كسب نقاطها الثلاث والدخول شريكاً في الصدارة قبل لقاء المساء بين الجزيرة والشارقة.

ويراهن الفريق البنفسجي، على قدرات الهداف لابا كودجو ومعه البرازيلي كايو كانيدو، بينما سيفتقد خط الظهر خدمات محمد شاكر بعد الحصول على البطاقة الحمراء أمام الجزيرة.

وسيحاول بني ياس، صاحب الأرض المثخن بسوء النتائج في الجولات الأخيرة وبقرارات «الفار»، البحث عن تحقيق أفضل الممكن في مواجهة العين وسط غياب الثنائي فواز عوانة وسهيل النوبي بعد طردهما أمام كلباء.

العلامة الكاملة

يحل شباب الأهلي الوصيف (13 نقطة)، ضيفاً في السادسة مساء اليوم على الظفرة التاسع في مباراة لا يريد من خلالها الفرسان سوى العودة إلى معقلهم وفي جعبتهم العلامة الكاملة، وهو نفس هدف الظفرة الذي تعثر في الجولتين الأخيرتين.

وسيعاني صاحب الأرض اليوم غياب خالد باوزير، بسبب إصابته في العضلة الضامة، في الوقت الذي سيتنفس المدرب رازوفيتش، الصعداء مع عودة البرازيلي جواو بيدرو من الإيقاف، وشفاء الثنائي إبراهيم سعيد وعبد الرحمن يوسف من الإصابة، مما سيسهم في ترتيب أوراق الفريق دفاعياً وهجومياً.

أما في صفوف شباب الأهلي، فيتواصل غياب البرازيلي ليوناردو عن التشكيلة بسبب الإيقاف.

ويريد النصر الخامس (10 نقاط) البحث عن فوزه الرابع توالياً حين يستقبل على أرض استاد آل مكتوم ضيفه اتحاد كلباء الحادي عشر (6 نقاط) في الثامنة و45 دقيقة مساء.

ويبحث «العميد»، عن الفوز الذي يعزز من فرصته في الدخول دائرة الصراع على القمة، خاصة بعدما نفض عنه غبار سوء النتائج منذ تولي المدرب كرونو قيادة الفريق.

ولن يكون الضيف الاتحادي، سهل المنال، خاصة مع نجاح «النمور» في نيل 6 نقاط من أصل 9، تحت قيادة المدرب الأوروغوياني خورخي داسيلفا، بديل الإيطالي المقال فيفياني.

العين ضيف بني ياس.. والنصر يستضيف كلباء