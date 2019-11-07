محمد بن زايد: علاقاتنا مع بيلاروسيا تتميز بالتطور والحيوية



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أمس، ألكسندر لوكاشينكو رئيس جمهورية بيلاروسيا الذي يزور البلاد حالياً.

ورحب سموه، خلال اللقاء الذي جرى في أبوظبي، بزيارة الرئيس البيلاروسي إلى الدولة، وبحثا تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين، والسبل الكفيلة بتطويرها، بما يخدم المصالح المشتركة.

واستعرض الجانبان الفرص الواعدة لتنمية التعاون الثنائي وتوسيع آفاقه بين دولة الإمارات وبيلاروسيا خاصة في جوانب الاستثمار والاقتصاد والتجارة والسياحة، والتي تخدم التنمية والمصالح المتبادلة للبلدين الصديقين.

تناولا التطورات الإقليمية والدولية والأوضاع في منطقتي الخليج العربي والشرق الأوسط.. وتبادلا وجهات النظر بشأن عدد من الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان أن العلاقات بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية بيلاروسيا الصديقة تتميز منذ انطلاقها عام 1992 بالتطور والحيوية على المستويات السياسية والاقتصادية والثقافية وغيرها، وأن هناك حرصاً متبادلاً على دفعها إلى الأمام، واستثمار ما يتوفر لها من فرص ومقومات النماء والازدهار من أجل مصلحة البلدين وشعبيهما الصديقين.

وأشار سموه إلى أنه لمس خلال زيارته الأخيرة إلى بيلاروسيا في شهر سبتمبر/أيلول الماضي اهتماماً وحرصاً واضحين من الرئيس ألكسندر لوكاشينكو على تطوير العلاقات مع الإمارات والنظر إليها بوصفها شريكاً أساسياً لبيلاروسيا في المنطقة، وهو ما يدعم السعي المشترك للبلدين لمزيد من التوسع في العلاقات الثنائية خلال الفترة القادمة.

من جانبه، عبَّر ألكسندر لوكاشينكو رئيس جمهورية بيلاروسيا عن تقديره الكبير لحفاوة الاستقبال التي يحظى بها في دولة الإمارات.. مؤكداً حرصه على تعزيز علاقات بلاده وتوسيع قاعدة مصالحها المشتركة مع دولة الإمارات، والتشاور المستمر مع قيادتها بشأن كل ما يحقق الاستقرار والسلام في المنطقة والعالم.

حضر اللقاء.. سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني، وعلي بن حماد الشامسي نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني، ومحمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي. (وام)