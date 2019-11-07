شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تدين عملية الطعن فى مدينة جرش الأردنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدانت وزارة الخارجية والتعاون الدولى الإماراتية، عملية الطعن التى استهدفت مدنيين عزل بمدينة جرش شمال غربى الأردن، وأدت إلى إصابة عدد من المواطنين والسائحين. ووفقا لوكالة الأنباء الإماراتية "وام"، أكدت الوزارة فى بيان لها تضامن دولة الإمارات مع المملكة الأردنية الهاشمية ضد جميع مظاهر العنف والإرهاب والتطرف، التى تتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية، متمنية الشفاء العاجل للمصابين.

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