مقتل شخص وإصابة آخرين فى استهداف أحياء حلب بالقذائف

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وكالة الأنباء السورية "سانا"، عن مقتل مدنى وإصابة آخرين بجروح جراء استهداف المسلحين لأحياء فى مدينة حلب السورية بعدد من القذائف. وذكرت وكالة الأنباء السورية مساء اليوم الأربعاء، أن "قذائف صاروخية أطلقها إرهابيون من جبهة النصرة يتحصنون غرب المدينة سقطت مساء اليوم فى حيى الجميلية والسريان"، موضحة أن "جبهة النصرة وفصائل متحالفة معها استهدفت بالقذائف أحياء السريان وسيف الدولة وحلب الجديدة والجميلية، وأن مدفعية الجيش السورى ردت على مصدر القذائف".

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