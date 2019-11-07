شكرا لقرائتكم خبر عن السودان يرحب باتفاق الرياض بين الأطراف اليمنية والان مع تفاصيل الخبر
وقالت وزارة الخارجية السودانية، إن حكومة السودان تعرب عن ثقتها فى قدرة كافة الأطراف المعنية فى إنهاء حالة التوتر فى الجنوب اليمني، وتعزيز فرص الحل الشامل القائم على مرجعيات التسوية السياسية بما يُسهم فى تحقيق الأمن والاستقرار فى ربوع اليمن الشقيق.
وأكدت حكومة السودان، دعمها المتواصل وبذلها كافة الجهود الممكنة لاستعادة اليمن، لأمنه واستقراره وضمان وحدته وسلامة أراضيه وإعادة بناء الدولة.
كانت هذه تفاصيل خبر السودان يرحب باتفاق الرياض بين الأطراف اليمنية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.