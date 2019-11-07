وزير السياحة التونسي يتوقع مليون زائر للقيروان

القيروان (تونس)/ ناجح الزغدودي/ الخليج 365
قال وزير السياحة التونسي روني الطرابلسي، الأربعاء، إنه من المتوقع أن يزور مدينة القيروان (وسط)، نحو مليون شخص، بمناسبة الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، الذي يصادف السبت المقبل.
جاء ذلك في تصريحات للصحفيين على هامش افتتاح معرض للصناعات التقليدية بالقيروان، بمناسبة الاحتفالات بذكرى المولد النبوي.
وأوضح الطرابلسي، أن هذا العدد يأتي بفضل ما يميز المكان من خصوصية ثقافية ودينية وتراثية تجعله قبلة الزوار في المناسبات الدينية.
وتتميز المدينة بمعالمها التراثية والدينية وأبرزها جامع عقبة (أسِس عام 50 هجريًا).
وشدّد الوزير، على أهمية تحسين البنية التحتية لقطاع السياحة بالقيروان، وتهيئة معلم الفسقية (منشأة مائية تعود إلى عهد الدولة الأغلبية 800م – 909م).
ويشارك في معرض الصناعات التقليدية بالقيروان 102 حرفي من 24 محافظة تونسية يعرضون مختلف الصناعات اليدوية التقليدية من سجاد قيرواني (الزربية) ومنسوجات وتحف وحلويات ونحاس قيرواني تقليدي.
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