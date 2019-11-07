هاتريك رودريجو يقود الريال لاكتساح جالطة سراي

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صحيفة الخليج الالكترونية
حقق ريال مدريد انتصارا عريضًا بنتيجة (6-0) على ضيفه جالطة سراي التركي، مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الرابعة لدور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، في معقله “سانتياجو برنابيو”.
وسجل الأهداف لريال مديد رودريجو “ثلاثية” في الدقائق 4 و7 و92، وراموس من ركلة جزاء في الدقيقة 14 وبنزيما “هدفين” في الدقائق 46 و81.
وبهذا الانتصار يرفع ريال مدريد رصيده إلى 7 نقاط في وصافة المجموعة الأولى، بينما تجمد رصيد جالطة سراي عند نقطة وحيدة في ذيل الترتيب.
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