قطار باريس الأوروبي يعبر محطة بروج

صحيفة الخليج الالكترونية

فاز باريس سان جيرمان على ضيفه كلوب بروج بهدف دون رد، اليوم الأربعاء، في الجولة الرابعة من المجموعة الأولى لدوري أبطال أوروبا.

سجل ماورو إيكاردي هدف المباراة الوحيد بالدقيقة 22.

ورفع بي إس جي رصيده إلى 12 نقطة محققا العلامة الكاملة، ليؤكد تأهله لدور الـ16، بينما بقى كلوب بروج برصيد نقطتين في المركز الثالث.