مانشستر سيتي يقنع بنقطة في ظروف صعبة أمام أتالانتا

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صحيفة الخليج الالكترونية
نجا مانشستر سيتي من الخسارة الأولى في دوري الأبطال الأوروبي هذا الموسم، بتعادله مساء الأربعاء مع مضيفه أتالانتا 1-1 ضمن الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الثالثة.
وأحرز رحيم سترلينج هدف سيتي في الدقيقة السابعة، وعادل ماريو باساليتش لأتالانتا في الدقيقة 49.
وبهذه الانتصار، يحافظ مانشستر سيتي على سجله الخالي من الهزائم، فرفع رصيده إلى 10 نقاط، مقابل 5 لدينامو زغرب وشاختار دونتسك اللذين تعادلا 3-3 في التوقيت ذاته، فيما ارتفع رصيد أتالانتا إلى نقطة واحدة.
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