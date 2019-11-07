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شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب يحذر من خطورة «البطاريات الدائرية» بالمنازل.. تهدد حياة الأطفال والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
حذر الدكتور عمر الحربي، الطبيب المتخصص في أمراض الجهاز الهضمي، من تواجد البطاريات الصغيرة الدائرية في المنازل، وذلك لسهولة بلعها من قبل الأطفال.
وقال الحربي، في تغريدة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “إنها تسبب تشويه في المريء وتهدد حياة الأطفال”.
ونشر “الحربي” صوراً لحالة أحد الأطفال المصابين جراء تناوله بطارية دائرية، حيث تسببت في تشويه المريء بعد دقائق قليلة من بلعها.
وأوضح الدكتور الحربي أن آخر حالة باشرها من هذا النوع كانت الأسبوع الماضي وأصبح الطفل يعتمد على أنبوب للتغذية.
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