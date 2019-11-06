إعادة انتخاب خليفة بن زايد رئيسًا للإمارات







اسماء السيد - دبي: انتخب المجلس الأعلى لاتحاد دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيساً للبلاد لولاية رابعة، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الرسمية "وام" الأربعاء. وقالت الوكالة إنّ المجلس الأعلى "جدد الثقة" بالشيخ خليفة، حاكم إمارة أبو ظبي، "رئيسا للمجلس الأعلى للاتحاد لولاية رابعة مدتها خمس سنوات". وبحسب الدستور الإماراتي، يعدّ المجلس "السلطة العليا" في الدولة، ويضم "حكام جميع الإمارات". ولد الشيخ خليفة عام 1948، واصبح رئيساً للدولة وحاكما لابو ظبي في تشرين الثاني/نوفمبر 2004 إثر وفاة والده الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، مؤسس دولة الإمارات.



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