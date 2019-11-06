السعودية تؤكد تضامنها مع الأردن ضد الإرهاب

اسماء السيد - أدانت السعودية واستنكرت جريمة الطعن التي وقعت ظهر اليوم الأربعاء، في جرش، مؤكدة تضامنها مع الأردن ضد جميع مظاهر العنف والإرهاب والتطرف.
"الخليج 365" من الرياض: أعرب مصدر مسؤول بوزارة الخارجية السعودية، عن إدانة المملكة واستنكارها لجريمة الطعن البشعة التي وقعت بمدينة جرش شمال غربي الأردن، وأدت إلى إصابة عدد من الأشخاص بينهم سياح.
وعبر المصدر عن تمنياته للجرحى بالشفاء العاجل، مؤكدا رفض المملكة لهذه الأعمال وتضامنها مع المملكة الأردنية الهاشمية ضد جميع مظاهر العنف والإرهاب والتطرف.
وأصيب ثمانية أشخاص بينهم ثلاثة سياح مكسيكيين وسائحة سويسرية بجروح الأربعاء إثر تعرضهم لعملية طعن في مدينة جرش الأثرية بشمال الأردن على يد شخص تمكنت القوى الأمنية من توقيفه.
ولم تدلي السلطات الأردنية رسميًا بأي معلوماتعن هوية منفذ الاعتداء، ولم تحدد بعد دوافعه.
وكان متحدث باسم مديرية الأمن العام قال في بيان: "أقدم شخص ظهر اليوم في محافظة جرش (51 كلم شمال عمان) على الاعتداء بواسطة سكين على عدد من السياح ودليل سياحي وضابط صف من مديرية الأمن العام عند محاولة القبض عليه".
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