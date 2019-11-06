شاهد: شعار فيسبوك الجديد لجميع تطبيقاته

كشف عملاق التواصل الاجتماعي فيس بوك، عن شعاره الجديد المقرر لجميع تطبيقات الشركة بهدف إظهار أن الشركة تمتلك وتدير العديد من مواقع التواصل الاجتماعي مثل ماسنجر، إنستجرام، واتس آب، أوكيولوس في آر، بعد أن بدأ عملاق التواصل الاجتماعي بموقع إلكتروني واحد قبل 15 عاماً.
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وكشفت الشركة عن الشعار وهو "FACEBOOK" يكتب بالحروف الإنجليزية الكبيرة بشكل بسيط وبه مجموعة من الألوان المشكلة لباقي التطبيقات والخدمات التي يديرها فيس بوك، ومن المقرر أن يظهر للمستخدمين خلال الأسابيع القليلة المقبلة، داخل التطبيقات والمواد التسويقية التابعة لفيس بوك
ولجأت فيس بوك للشعار الجديد لتطبيقاتها وأعمالها الرئيسية لأنه يربط جميع التطبيقات معاً، حسبما أعلنت الشركة التي تسيطر على صناعة مواقع التواصل الاجتماعي وإدارة التطبيقات الأكثر شيوعاً.
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وأوضح أنطونيو لوسيو مدير التسويق في فيس بوك، أن تحديث العلامة التجارية للشركة لتكون أكثر وضوحاً بشأن منتجاتها التي تقدمها، في حين سيحافظ موقع وتطبيق فيس بوك على شعاره الخاص.
ويرى أنطونيو، أن تغيير العلامة التجارية يعد وسيلة لإيصال هيكل ملكية الشركة بشكل أفضل إلى الأفراد والشركات، الذين يستخدمون خدماتها للتواصل والمشاركة وبناء المجتمع.
ويواجه عملاق التواصل الاجتماعي، انتقادات حادة على مواقعه والمواقع المنافسة له، بسبب ما وصفه البعض بأنه احتكار للسوشيال ميديا.
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