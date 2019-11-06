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شكرا لقرائتكم خبر عن قطر فى مقدمة المهاجرين للعيش فى إسرائيل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر حساب "إسرائيل بالعربية" بيانات الجنسيات العربية التي هاجرت إلى إسرائيل خلال الـ8 سنوات الأخيرة.
وبحسب البيانات التي أعدتها سلطة السكان والهجرة الإسرائيلية، فإن دولة المغرب جاءت على رأس الدول التي هاجر منها أشخاص إلى إسرائيل خلال السنوات الـ8 الأخيرة، وتقول الأرقام أن هناك 432 يهوديا هاجروا إلى إسرائيل من المغرب.
وتشير البيانات إلى أن دولة تونس جاءت في المرتبة الثانية بـ 160مهاجرا، بينما احتلت اليمن المرتبة الثالثة بـ 119 مهاجرا خلال نفس الفترة.
ولفتت البيانات إلى أن الجزائر شهدت هجرة شخصين فقط خلال الـ8 سنوات الماضية، بينما جاءت قطر وليبيا والبحرين ولبنان في مرتبة واحدة إذ سافر من كل واحدة منهم مهاجر واحد فقط.
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