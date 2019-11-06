إيطاليا: ليبيا مستعدة لتحديث مذكرة التفاهم الخاص بالهجرة

روما/ باريش ستشكين/ الخليج 365

أعلنت وزارة الداخلية الإيطالية، الأربعاء، أن حكومة الوفاق الليبية، المعترف بها دوليا، أبدت استعدادها لإجراء تحديث على مذكرة التفاهم بين البلدين، بشأن منع الهجرة غير النظامية.

وقالت وزيرة الداخلية لوتشانا لامورجيزي، في جلسة إحاطة أمام مجلس النواب، "رحب نظيري الليبي (فتحي باشاغا) بالاقتراح الإيطالي، مبديا الاستعداد لمراجعة نص المذكرة".

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وأشارت لامورجيزي، أن أحد التغييرات في الاتفاقية، تحسين وضع مراكز احتجاز اللاجئين، وضمان انتقال المهاجرين تدريجيا إلى مراكز ومؤسسات تابعة للأمم المتحدة.

وأضافت أنه منذ توقيع مذكرة التفاهم، شهدت أعداد قوارب الهجرة المغادرة من ليبيا انخفاضا ملحوظا، وبالتالي تناقص عدد الموتى في عرض البحر.

وتنص الاتفاقية الموقعة بين إيطاليا وليبيا، في 2 فبراير/ شباط 2017، والتي ستنتهي صلاحيتها قريبا، على التعاون في العديد من المجالات في مكافحة الهجرة غير النظامية ومهربي البشر، إضافة إلى تعزيز ليبيا السيطرة على حدودها الجنوبية، وتعزيزها قوات خفر السواحل.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.