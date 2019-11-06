ترامب: محادثات سد "النهضة" مع ممثلي مصر وإثيوبيا والسودان تسير "بشكل جيد"

واشنطن/ الخليج 365
أعلن الرئيس الامريكي، دونالد ترامب، مساء الأربعاء، أن الاجتماع مع ممثلي مصر وإثيوبيا والسودان لحل النزاع الطويل حول سد "النهضة" الإثيوبي سار بشكل جيد.
وقال ترامب في تغريدة عبر حسابه بموقع "تويتر": "انتهيتُ للتو من اجتماع مع كبار ممثلي مصر وإثيوبيا والسودان للمساعدة في حل نزاعهم الطويل حول سد النهضة الإثيوبي الكبير، أحد أكبر المشاريع في العالم، الذي يجري بناؤه حاليًا".
وأضاف: "سارت الجلسة بشكل جيد، وستتواصل المناقشات على مدار اليوم".ومؤخرًا أعلنت إثيوبيا ومصر قبولهما المشاركة في مفاوضات بشأن سد "النهضة" تستضيفها واشنطن، في أعقاب إعلان القاهرة أن المباحثات وصلت إلى "طريق مسدود"، يحتاج لوسيط، وهو ما رفضته أديس أبابا في البداية.
واكتسبت قضية السد زخمًا دوليًا في الأونة الأخيرة، كانت أبرز مظاهره اقتراح روسيا، أواخر أكتوبر/تشرين أول الماضي، القيام بوساطة لحل الأزمة المتعلقة بعدم الاتفاق على عدد سنوات وقواعد ملء وتشغيل السد.
كما نفت إسرائيل صحة ما يتردد عن تقديمها مساعدات عسكرية دفاعية لأديس أبابا لحماية السد، عقب تلويح رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد باستخدام الخيار العسكري لحماية السد، قبل أن يعلن أن تصريحاته "اجتزئت من سياقها" ويؤكد التزام بلاده بمسار المفاوضات.
وتتخوف القاهرة من تأثير سلبي محتمل للسد على تدفق حصتها السنوية من مياه نهر النيل، البالغة 55 مليار متر مكعب، فيما يحصل السودان على 18.5 مليارا.
فيما تقول أديس أبابا إنها لا تستهدف الإضرار بمصالح مصر، وإن الهدف من بناء السد هو توليد الكهرباء في الأساس. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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