يوفنتوس يتأهل إثر فوزه على لوكوموتيف.. وبايرن يحقق الفوز

صحيفة الخليج الالكترونية

قاد دوغلاس كوستا فريقه يوفنتوس الإيطالي للتأهل مبكرا لدور الستة عشر لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بعدما أحرز هدفا في الوقت القاتل خلال فوز الفريق الملقب بـ(السيدة العجوز) 2 – 1 على مضيفه لوكوموتيف موسكو الروسي يوم الأربعاء في الجولة الرابعة لمباريات المجموعة الرابعة من مرحلة المجموعات للمسابقة القارية.

ورفع يوفنتوس، الفائز باللقب عامي 1985 و1996 رصيده إلى عشر نقاط في الصدارة، بفارق ثلاث نقاط أمام أقرب ملاحقيه أتلتيكو مدريد الإسباني، الذي يحل ضيفا على بايرليفركوزن الألماني، متذيل الترتيب بلا نقاط، في وقت لاحق اليوم بنفس الجولة، فيما توقف رصيد لوكوموتيف عند ثلاث نقاط في المركز الثالث.

وبادر يوفنتوس بتسجيل هدف مبكر عبر لاعبه الويلزي آرون رامسي في الدقيقة الرابعة، لكن سرعان ما أدرك لوكوموتيف التعادل في الدقيقة 12 عن طريق لاعبه أليكسي ميرانتشوك.

وبينما تأهب الجميع لانتهاء المباراة بالتعادل الإيجابي، أحرز كوستا هدف الفوز الثمين ليوفنتوس في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني، ليصبح الفريق الإيطالي ثاني المتأهلين للأدوار الإقصائية في أمجد الكؤوس الأوروبية، قبل جولتين على انتهاء دور المجموعات.

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وفي مباراة ثانية، واصل المهاجم البولندي الدولي روبرت ليفاندوفسكي ممارسة هوايته في هز الشباك وسجل هدفا ليقود فريقه بايرن ميونخ الألماني للفوز الثمين 2 – صفر على أولمبياكوس اليوناني يوم الأربعاء في الجولة الرابعة من مباريات المجموعة الثانية بالدور الأول لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

ووضع بايرن أكثر من مجرد قدم في الدور الثاني (دور الستة عشر) للبطولة قبل الجولتين الأخيرتين من مباريات المجموعة حيث رفع رصيده إلى 12 نقطة من أربعة انتصارات متتالية وحافظ على العلامة الكاملة.

وفي المقابل ، تجمد رصيد أولمبياكوس عند نقطة واحدة في المركز الرابع الأخير بالمجموعة بعدما مني بالهزيمة الثالثة على التوالي.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي ثم سجل ليفاندوفسكي هدف التقدم في الدقيقة 69 ليكون السادس له في المباريات الأربع التي خاضها فريقه في البطولة حتى الآن. وعزز البديل الكرواتي إيفان بيرسيتش فوز الفريق بالهدف الثاني في الدقيقة 89 من أول لمسة له في المباراة بعد دقيقة واحدة من نزوله ليكون الأول له في البطولة هذا الموسم.