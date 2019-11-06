النصر يتجاوز الفيصلي بثنائية

صحيفة الخليج الالكترونية

حقق النصر، فوزاً مهماً وغالياً على ضيفه الفيصلي بهدفين دون مقابل، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الأربعاء على ملعب استاد الأمير فيصل بن فهد “الملز” في الرياض، في المباراة المؤجلة من الجولة السادسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

سجل هدفي النصر كلاً من عبدالرزاق حمدالله عند الدقيقة (10)، وأضاف البرازيلي جوليانو (28).

بهذه النتيجة ارتفع النصر برصيده من النقاط إلى 20 نقطة متساوياً مع الهلال الذي يتصدر المنافسة بفارق الأهداف، فيما تجمد رصيد الفيصلي عند 17 نقطة المركز الرابع في ترتيب الدوري.