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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر شركة مايكروسوفت تطلق تطبيق البرامج المكتبية "Office" للهواتف الذكية والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 6 نوفمبر 2019
متابعات_السعودية نيوز
أطلقت شركة مايكروسوفت تطبيق البرامج المكتبية "Office" للهواتف الذكية المزودة بنظام التشغيل غوغل أندرويد وأبل "آي أو إس".
وأوضحت الشركة الأمريكية أن تطبيق "Office" الجديد يجمع بين التطبيقات Word وExcel وPowerPoint، وبالتالي لا يحتاج المستخدم إلى تثبيت كل تطبيق على حدة، ما يسهم في توفير الوقت والذاكرة.
ويتيح تطبيق Office الجديد إمكانية إنشاء ملفات PDF وتوقيعها، وبفضل دمج الكاميرا في التطبيق يمكن للمستخدم إجراء مسح للمستندات والجداول وتعديلها على الهاتف.
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