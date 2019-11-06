دراسة توضح لماذا تتمتع النساء بلياقة بدنية أكثر من الرجال؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 6 نوفمبر 2019

متابعات_الخليج 365

أظهرت دراسة أجريت مؤخراً في كندا بأن النساء بشكل عام يتمتعن بلياقة جسدية أكثر مقارنة مع الرجال، وذلك لأسباب عديدة.



على الرغم من أن الرجال يتميزون بمقدراتهم الجسدية التي تفوق مقدرات النساء، إلا أن بحثاً نشر مؤخراً في مجلة علم وظائف الأعضاء التطبيقية، يقول بأن النساء أكثر لياقة من الرجال، لأن أجسامهن أكثر قدرة على معالجة الأكسجين بسرعة، وفقا لموقع 24.

Advertisements

وقام البحث الذي أجري في جامعة واترلو بمدينة أوتاوا الكندية، باستقصاء تسعة مشاركين من النساء والرجال الذين يتمتعون بلياقة بدنية ونشاط جيد، حيث طُلب من المشاركين السير على جهاز المشي، في حين قام الباحثون بملاحظة نسبة الأكسجين المستخدمة من المشاركين أثناء التمرين، والوقت الذي استغرقوه للتكيف بشكل كامل مع النشاط.

وبناءً على النتائج، تبيَّن أن الرجال استغرقوا في المتوسط 42 ثانية للتكيف والتحول إلى وضع التمرين. بينما تمكنت النساء من فعل الشيء نفسه خلال 30 ثانية.

كما أظهرت النتائج بأن النساء كنّ قادرات على استخدام مستويات الأكسجين في الجسم لشحن العضلات بطريقة أسرع وبفاعلية أكبر من الرجال، مما جعلهن يعتمدن بدرجة أقل على الطاقة اللاهوائية التي تزيد من مستويات إنتاج حمض اللبنيك في مجرى الدم.

هذا يعني أيضاً أن النساء كنّ أقل عرضة للإحساس بألم في العضلات، ومشاكل في التنفس وضعف الأداء، والتي ترتبط عادة بممارسة التمارين الرياضية الشاقة، حسبما ورد في صحيفة "ديلي نيو نيشن" أونلاين.