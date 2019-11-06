أردوغان يعلن إلقاء القبض على زوجة أبو بكر البغدادي

دبي - بواسطة محمد فارس © Reuters قُتل البغدادي في غارة أمريكية في سوريا الشهر الماضي

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن تركيا ألقت القبض على "زوجة" أبو بكر البغدادي، زعيم تنظيم الدولة الإسلامية السابق، والذي قُتل في غارة أمريكية الشهر الماضي.

وكانت تركيا قد أعلنت يوم الثلاثاء اعتقال شقيقة البغدادي في سوريا. وقال مسؤولون إن شقيقة البغدادي، رسمية عواد، التي تبلغ 65 عاما، ألقي القبض عليها في عملية أمنية يوم الاثنين بمنطقة قرب قرية أعزاز التابعة لمحافظة حلب.

ونقلت وسائل إعلام عن مسؤولين أتراك قولهم إن هذه الخطوة قد تكشف عن معلومات استخباراتية قيمة عن تنظيم الدولة الإسلامية.

وقُتل البغدادي في غارة شنتها القوات الخاصة الأمريكية على مقر اختبائه في شمال غربي سوريا الشهر الماضي.

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واعتُبر مقتل البغدادي بمثابة انتصار للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لكن مراقبين يقولون إن تنظيم الدولة الإسلامية لا يزال يمثل تهديدا أمنيا في سوريا وغيرها.

وقال مسؤول تركي لوكالة رويترز للأنباء: "نأمل أن نحصل على كثير من المعلومات الاستخباراتية من شقيقة البغدادي بشأن مجريات العمل داخل التنظيم".

واعتبر مدير الاتصالات بالرئاسة التركية فخر الدين ألتون، القبض على شقيقة البغدادي بمثابة "مثال آخر على نجاح" العمليات التركية في مكافحة الإرهاب.

ولا نعرف غير القليل عن شقيقة البغدادي. ولم تتمكن بي بي سي حتى الآن من التحقق بشكل مستقل من هوية المرأة المقبوض عليها.