أردوغان يعلن القبض على زوجة البغدادي

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ونقلت وكالة فرانس عن أردوغان قوله، أمام مجموعة من الطلاب في أنقرة: "أسرنا زوجته - أُعلن ذلك للمرة الأولى - لم نثر ضجة كبيرة حول الأمر".
وكان مسؤول تركي كبير صرح لرويترز بأن تركيا اعتقلت شقيقة أبو بكر البغدادي، الذي لقي مصرعه في في غارة أميركية، بمدينة أعزاز بشمال سوريا، الاثنين، وتستجوب زوجها وزوجة ابنها اللذين اعتقلا أيضا.
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وقال مسؤول تركي كبير إن رسمية عواد، أخت البغدادي البالغة من العمر 65 عاما، اعتقلت في مداهمة قرب مدينة أعزاز القريبة من الحدود والتي تسيطر عليها تركيا. وكان بصحبتها أيضا عند اعتقالها خمسة أطفال.
وعبر المسؤول عن أمله في أن يتم استخلاص معلومات ثمينة من شقيقة البغدادي عن العمل داخل التنظيم المتشدد.
وقتل البغدادي نفسه الشهر الماضي عندما حاصرته قوات أميركية خاصة في نفق في شمال غرب سوريا.
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من Reuters
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مسؤولون: تركيا تأسر شقيقة البغدادي في سوريا
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.