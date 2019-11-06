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أردوغان يعلن القبض على زوجة البغدادي

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أردوغان أعلن للمرة الأولى اعتقال أرملة البغدادي. دبي - بواسطة محمد فارس © Getty أردوغان أعلن للمرة الأولى اعتقال أرملة البغدادي. أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأربعاء، أن سلطات بلاده اعتقلت أرملة زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي الذي قتل في عملية أميركية، في نهاية أكتوبر، في سوريا.

ونقلت وكالة فرانس عن أردوغان قوله، أمام مجموعة من الطلاب في أنقرة: "أسرنا زوجته - أُعلن ذلك للمرة الأولى - لم نثر ضجة كبيرة حول الأمر".

وكان مسؤول تركي كبير صرح لرويترز بأن تركيا اعتقلت شقيقة أبو بكر البغدادي، الذي لقي مصرعه في في غارة أميركية، بمدينة أعزاز بشمال سوريا، الاثنين، وتستجوب زوجها وزوجة ابنها اللذين اعتقلا أيضا.

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 وقال مسؤول تركي كبير إن رسمية عواد، أخت البغدادي البالغة من العمر 65 عاما، اعتقلت في مداهمة قرب مدينة أعزاز القريبة من الحدود والتي تسيطر عليها تركيا. وكان بصحبتها أيضا عند اعتقالها خمسة أطفال.

وعبر المسؤول عن أمله في أن يتم استخلاص معلومات ثمينة من شقيقة البغدادي عن العمل داخل التنظيم المتشدد.

وقتل البغدادي نفسه الشهر الماضي عندما حاصرته قوات أميركية خاصة في نفق في شمال غرب سوريا.

شاهد أيضا.. مسؤولون: تركيا تأسر شقيقة البغدادي في سوريا

من Reuters 

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مسؤولون: تركيا تأسر شقيقة البغدادي في سوريا

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تصفح أيضا.. بعد دوره في قتل أبو بكر البغدادي.. كلاب في مهام خاصة!

من DW

نشر الرئيس الأمريكي عبر حسابه على موقع تويتر صورة للكلب الذي تعرض للإصابة أثناء العملية، التي أعلنت الولايات المتحدة أنها أودت بحياة أبو بكر البغدادي. ولم يتم الإعلان عن اسم الكلب خوفا من أن يؤدي هذا للكشف عن اسم المسؤول عنه، وهو ما يمكن بدوره أن يكشف عن الوحدات المنفذة للهجوم. ووفقا لوكالة رويترز، فإن إصابة الكلب، الذي قال الرئيس الأمريكي إنه
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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