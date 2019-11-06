الأردن يكشف جنسيات المصابين في "اعتداء جرش"

دبي - بواسطة محمد فارس © Getty أفراد من قوات الأمن الأردنية - أرشيف.

وأعلن جهاز الأمن العام الأردني أن حصيلة مصابي اعتداء جرش 8 أشخاص، من بينهم 4 أردنيين و3 سياح مكسيكيين وسائحة سويسرية.

وأوضح المتحدث باسم مديرية الأمن العام، المقدم عامر السرطاوي، أن السلطات اعتقلت الشخص المنفذ، وأن التحقيقات مع الجاني لا تزال مستمرة.

وأضاف السرطاوي، أن دليلا سياحيا أردنيا وضابط صف من مديرية الأمن العام، أصيبا بجروح لدى محاولة القبض على المشتبه فيه في تنفيذ الاعتداء.

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