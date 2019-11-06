دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Ajel Electronic Newspaper ولي عهد البحرين يهنئ القيادة ولي عهد البحرين يهنئ القيادة السعودية بمناسبة التوقيع على اتفاق الرياض

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، برقية تهنئة من الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين، بمناسبة التوقيع على وثيقة اتفاق الرياض بين الحكومة اليمنية الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي.

وأعرب ولي عهد البحرين، في برقيته، عن تقديره الجهود الكبيرة التي يبذلها خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، في إعادة الأمن والاستقرار إلى كافة ربوع اليمن الشقيق، مشيرًا إلى أن قيادة المملكة للتحالف العربي لإعادة الشرعية في اليمن، تعتبر الأساس في إنجاح هذه الجهود وتحقيق أهدافها المرجوة.

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وأشار ولي عهد البحرين إلى ما تضطلع به المملكة العربية السعودية من دور محوري بجانب الدول الشقيقة والصديقة في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، معربًا عن أمله أن يسفر اتفاق الرياض عن توحيد الصف اليمني لمواجهة ما يهدد اليمن من مخاطر وتحديات، والعمل معًا لمعالجة آثار الانقلاب الحوثي، والتصدي لكل ما يهدد وحدة اليمن واستقراره.

كما تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية مماثلة من الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين؛ هنأه فيها بالتوقيع على وثيقة اتفاق الرياض، مشيدًا بجهوده التي كان لها دور رئيسي في تحقيق هذا الإنجاز بما يسهم في استعادة أمن واستقرار اليمن وتحقيق الوحدة بين كافة أبناء الشعب اليمني.