دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Ajel Electronic Newspaper محتجو العراق يغلقون مصفاة نفط الناصرية ويعرقلون سير شاحنات الوقود

أغلق متظاهرون، اليوم الأربعاء، مدخل مصفاة نفط الناصرية جنوب العراق البلاد، ومنعوا شاحنات نقل الوقود لمحطات غاز من الدخول للمصفاة، ما تسبب في نقص للوقود في أنحاء محافظة ذي قار.

وحاول عدد من المحتجين اقتحام مبنى محافظة كربلاء، وأحرق عدد من المتظاهرين في ذي قار بحرق منازل نواب في المحافظة، وفق «العربية».

وكان محتجون غاضبون، مساء الثلاثاء، قد حرقوا منازل ثلاثة نواب في قضاء الشطرة شمال مدينة الناصرية.

وتعود تلك المنازل إلى النائب عن «تحالف سائرون»، ناجي السعيدي، ومنى الغرابي عن الفتح، وزينب الخزرجي عن القانون.

ومن جهتها، ذكرت وكالة الأنباء العراقية أن المحتجين يواصلون إغلاق ميناء أم قصر في البصرة (جنوبًا)، فيما أعلن المرصد العراقي لحقوق الإنسان عن سقوط قتيلين على الأقل في أحداث أم قصر.

شاهد أيضاً من DW: شهر دامٍ في العراق .. والاحتجاجات متواصلة

شاهد أيضاً من AFP: ارتفاع حصيلة القتلى في العراق والسلطات تقطع الإنترنت مجددا

انقر للتوسيع إعادة تشغيل الفيديو التالي رئيس وزراء السودان يعد بإحلال السلام في زيارته الأولى لدارفور أكّد رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك الاثنين إن حكومته تعمل على إحلال السلام في اقليم دارفور الذي مزقته الحرب حيث التقى بمئات من ضحايا الصراع الذين طالبوا بتحقيق العدالة السريعة. AFP

إطلاق رصاص حي ضد المتظاهرين في بغداد غداة ليلة دامية في كربلاء استخدمت القوات العراقية الرصاص الحي الإثنين ضد متظاهرين في العاصمة بغداد، بعد ليلة عنف دامية خلفت أربعة قتلى من المتظاهرين أمام القنصلية الإيرانية في كربلاء بجنوب العراق، حيث اتسعت رقعة العصيان المدني الذي يشل حركة الطرقات والمرافق النفطية والإدارات الرسمية. AFP

اللبنانيون يواصلون الضغط على السلطات غداة تظاهرات حاشدة واصل المتظاهرون اللبنانيون الإثنين للأسبوع الثالث على التوالي تحركهم ضد الطبقة السياسية التي يتهمونها بالفساد ويحملونها مسؤولية التدهور الاقتصادي في البلاد، وعمد البعض إلى إغلاق طرق رئيسية للضغط أكثر على السلطات. AFP 1 إلغاء Advertisements الإعدادات إيقاف HD HQ SD LO ارتفاع حصيلة القتلى في العراق والسلطات تقطع الإنترنت مجددا AFP مشاركة مشاركة تغريدة مشاركة بريد إلكتروني التالي في المشاهدة التالي

يذكر أن أكثر من 260 عراقيًا قُتلوا بالمظاهرات التي انطلقت في البلاد منذ بداية أكتوبر، احتجاجًا على حكومة يرونها فاسدة وتأتمر بأمر قوى أجنبية على رأسها إيران، وفق «رويترز».

وقتل أغلبهم في الأسبوع الأول من الاحتجاجات عندما أطلق قناصة النار على الحشود من فوق أسطح المباني في بغداد. لكن التظاهرات تزايدت تدريجيًّا في الأيام الاثني عشر الماضية.

وبدأت موجة العنف الجديدة بعد يوم من مناشدة رئيس الوزراء، عادل عبد المهدي، المتظاهرين تعليق حركتهم، التي قال إنها حققت أهدافها وتضر بالاقتصاد، مضيفًا: إنه مستعد لتقديم استقالته إذا اتفق الساسة على بديل، ووعد بعدد من الإصلاحات.