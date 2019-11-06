هواوي تدعو أشهر مخترقي الهواتف العالميين إلى اجتماع سري

دبي - بواسطة محمد فارس © هواوي شركة هواوي

كتب – رامز ميلاد:

قال موقع "تك كرنش" التقني إن شركة هواوي طلبت من أشهر مخترقي الهواتف الذكية في العالم حضور اجتماع سري في مدينة ميونيخ الألمانية في وقت لاحق من الشهر الحالي.

ووفقا للبوابة العربية للأخبار التقنية، نقل الموقع عن مصادره أن موعد الاجتماع في 16 نوفمبر الجاري، وأن الشركة الصينية تعتزم تكريس الاجتماع السري لعرض برنامج المكافآت الخاص باكتشاف الثغرات، الذي يسمح لهم بالحصول على جوائز مادية مقابل اكتشاف الثغرات الأمنية في منتجات الشركة.

وحسب المصادر فإن برنامج المكافآت الخاص بهواوي سيُركز على الأجهزة المحمولة السابقة، والجديدة، بالإضافة إلى نظام تشغيل الأجهزة المحمولة: هارموني الذي قد تلجأ إليه هواوي بديلًا عن نظام أندرويد التابع لشركة جوجل.

Advertisements

هواوي ليست الشركة الأولى في إطلاق برنامج المكافآت، إذ إن المنافسين في سوق الهواتف الذكية، بما في ذلك: جوجل، وآبل، وسامسونج، يقدمون برامج مكافآت مماثلة.

وتواجه هواوي ضغوطا بسبب علاقتها بالحكومة الصينية. ونفت الشركة مرارًا المزاعم التي تقودها الولايات المتحدة. ولكن هذا لم يمنع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من فرض العقوبات التي تحظر على الشركات الأمريكية التعامل مع هواوي.

ووصف أحد مصادر موقع (تك كرنش) هذا الحدث بأنه يشبه اجتماعًا سريًا استضافته شركة آبل في شهر أغسطس، قدمت خلاله آبل نسخا خاصة من آيفون أشهر باحثي الأمن الإلكتروني لاختراق نقاط الضعف الأمنية، والعثور عليها. ووفقًا للمصادر، فإن هواوي تحاول من خلال اجتماعها السري أن تثبت للحكومات صدقها ورغبتها في العمل مع المخترقين والباحثين الأمنيين لتعزيز أمان منتجاتها.