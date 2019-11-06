دبي - بواسطة محمد فارس © القيادي بصورة "سيلفي" فيسبوك يختبر ميزة للتأكد من هوية مستخدميه

أفادت وسائل إعلامية عالمية متخصصة في مجال التكنولوجيا، اختبار مسؤولو منصة التواصل الاجتماعي، فيسبوك، أداة جديدة لمكافحة تزوير الحسابات.

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وسائل الإعلام ذاتها نقلت عن المهندسة جين مانتشون وونغ، المتخصصة في مجال التكنولوجيا، عمل منصة فيسبوك على التحقق من هوية مستخدميها بالتعرف على الوجوه؛ حيث ستطلب من المستخدمين أخذ صورة بطريقة "سيلفي" في اتجاهات مختلفة.

الأمر لن يكون مجرد صورة سيلفي وحسب بل سيطلب فيسبوك من مستخدميه تسجيل مقاطع فيديو قصيرة لوجهه للتأكد من هويتهم والتحقق من أنهم أشخاصًا حقيقيون، كما سيطلب من المستخدمين إبراز جانبي الوجه في مقاطع الفيديو القصيرة.

ومن جانبها لم تصدر شركة فيسبوك أو أي من مسؤوليها أو متحدثها الرسمي تعقيبًا عما كشفت عنه المهندسة جين وونغ سواء بالنفي أو بالتأكيد.

فيسبوك سبق وأن أعلن مسؤولوها إزالتها أكثر من ملياري حساب مزيف في النصف الأول من العام الجاري 2019 فقط.

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يُذكر أن جين وونغ، لها أكثر استباق اكتشاف المزايا في عدد من التطبيقات على رأسهم تويتر وإنستغرام، قبل إطلاقهم لعموم المستخدمين.المزيد:

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