شكرا لقرائتكم خبر عن تفكيك خلية إرهابية بوسط غرب تونس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمكنت وحدات أمنية تابعة لإقليم الأمن الوطنى فى ولاية القصرين، الكائنة بوسط غرب تونس، من تفكيك خلية تقدم دعما لوجستيا للمجموعات الإرهابية المتحصنة بمرتفعات المنطقة. وأفاد مصدر أمنى - لوكالة تونس إفريقيا للأنباء اليوم /الأربعاء/ أن الخلية تتألف من 8 أشخاص، مشيرا إلى أن العمل الأمنى بولاية القصرين متواصل بهدف الحد من الجرائم المنظمة ومكافحة ظاهرة التهريب والارهاب.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تفكيك خلية إرهابية بوسط غرب تونس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.