شكرا لقرائتكم خبر عن إسقاط طائرتين حاولتا استهداف مقر قيادة التحالف العربى جنوبى اليمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أسقطت دفاعات التحالف العسكرى ضد الحوثيين فى اليمن، اليوم الأربعاء، طائرتين مسيرتين حاولت بهما الجماعة استهداف مقر لقيادة التحالف فى محافظة تعز جنوب غربى اليمن. وأبلغ مصدر عسكرى يمنى، وكالة "سبوتنيك"، بأن "منظومة الباتريوت التابعة للتحالف، أسقطت طائرتين مسيرتين أثناء محاولتهما استهداف مقر قيادة التحالف فى مديرية المخا غرب تعز". Advertisements وأكد المصدر أن العملية لم تسفر عن وقوع خسائر. يأتى ذلك بعد يومين من اعتراض دفاعات القوات السعودية فى العاصمة المؤقتة عدن، طائرة مُسيرة أثناء تحليقها فى سماء مقر قيادة التحالف فى منطقة صلاح الدين بمديرية البريقة غرب عدن.

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