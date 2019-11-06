شكرا لقرائتكم خبر عن استقالة مدير وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل الفلسطينيين "الأونروا" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت الأمم المتحدة اليوم الأربعاء أن مدير وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل الفلسطينيين (الأونروا) استقال من منصبه وأن الاستقالة أصبحت نافذة على الفور.
وكانت الأونروا أعلنت فى وقت سابق اليوم أن المفوض العام بيير كرينبول جرى استبداله لحين اكتمال مراجعة "أمور متعلقة بالإدارة" فى الوكالة.
وأبلغ المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك الصحفيين فى نيويورك أن كرينبول أبلغ الأمين العام للمنظمة الدولية أنطونيو جوتيريش بأنه استقال على الفور.
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