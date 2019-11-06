الحكومة اليمنية تتهم الحوثيين بقتل 6 مدنيين في هجوم بـ"المخا"

شكري حسين/ الأناضولقُتل 6 مدنيين وأصيب مثلهم، مساء الأربعاء، في هجوم صاروخي شنته طائرة مسيرة تابعة للحوثيين استهدف موقعاً عسكرياً في مدينة المخا على الساحل الغربي لليمن، بحسب مسؤول عسكري.
وفي حديثه للأناضول، قال المتحدث باسم القوات المشتركة في الساحل الغربي العقيد وضاح الدبيش، إن طائرة مسيرة تابعة لجماعة الحوثي شنت هجمات صاروخية الأربعاء، على مخازن الإمداد والتموين التابعة للجيش اليمني في مدينة المخا غربي تعز (جنوب غرب).
وأوضح أن منظومة الدفاع الصاروخي تمكنت من إسقاط 3 صواريخ أخرى، قبل أن يصيب الرابع أطراف مبنى مخازن التموين العسكري.
وأضاف "أدى القصف إلى مقتل 6 مدنيين وإصابة 6 آخرين يقطنون الأكواخ الخشبية القريبة من مبنى مخازن الإمداد والتموين العسكري".
ولفت إلى أن القصف أدى لاشتعال النيران في عدد من تلك الأكواخ التي يتخذها مواطنون بالمنطقة منازلاً لهم، إضافة إلى تعرض مستشفى أطباء بلا حدود القريب لبعض الأضرار.
وأشار الدبيش إلى أن قوات العمالقة (حكومية)، أخلت المستشفى المذكور بالكامل من الأطباء والجرحى والعاملين فيه، فضلًا عن إخلاء بعض المنازل المجاورة من ساكنيها.
ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من الحوثيين بشأن ما أورده المتحدث باسم القوات المشتركة في الساحل الغربي.
ودأب الحوثيون، على إطلاق طائرات مسيرة وصواريخ بالستية تجاه مواقع الجيش اليمني في عدة جبهات، في حين يعلن الجيش التصدي لبعض تلك الطائرات وتدميرها.
وكان الدبيش قد أكد للأناضول في وقت سابق الأربعاء، مقتل 19 حوثيًا و3 جنود يمنيين في مواجهات عنيفة، غربي مدينة الحديدة (غرب).
وتسببت الحرب المستمرة للعام الخامس في تردي الأوضاع في اليمن، حيث بات معظم السكان بحاجة إلى مساعدات إنسانية.
ويزيد من تعقيدات النزاع اليمني أن له امتدادات إقليمية، فمنذ عام 2015 ينفذ تحالف عربي، بقيادة الجارة السعودية، عمليات عسكرية في اليمن، دعمًا للقوات الحكومية، في مواجهة الحوثيين، المدعومين من إيران، والمسيطرين على محافظات، بينها العاصمة صنعاء. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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