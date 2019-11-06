أكار يستقبل رئيس الأركان القطري

أنقرة/ صارب أوزر/ الخليج 365

استقبل وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، الأربعاء، رئيس هيئة الأركان العامة القطري، غانم بن شاهين الغانم، في مقر الوزارة بالعاصمة أنقرة.

وقال مراسل الخليج 365، إن اللقاء حضره رئيس هيئة الأركان العامة للجيش التركي يشار غولر. وأضاف أن الجانبين ناقشا خلال اللقاء التعاون الثنائي بين البلدين وقضايا دفاع وأمن.

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