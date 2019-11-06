"أطباء السودان": وفاة أحد مصابي تظاهرات القضارف متأثرا بإصابته

عادل عبد الرحيم / الخليج 365

أعلنت لجنة أطباء السودان(غير حكومية)، الأربعاء، وفاة مواطن أصيب بالرأس في تظاهرة "30 يونيو/ حزيران" بمدينة القضارف، شرقي البلاد.

جاء ذلك في بيان اللجنة الطبية، إحدى مكونات تجمع المهنيين المنضوي في قوى "إعلان الحرية والتغيير".

وتعد تظاهرات "30 يونيو" الأكبر من نوعها التي شهدها السودان منذ فض اعتصام قيادة الجيش بالخرطوم، في 3 يونيو الماضي، ضد المجلس العسكري الانتقالي (المحلول).

وقالت اللجنة "ارتقى الأربعاء، الشهيد سيف الدين عبد العال عثمان (21 عاما)، إثر إصابة في الرأس بعبوة غاز مسيل للدموع، في موكب 30 يونيو بمدينة القضارف".

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وأضافت "ظل على إثر الإصابة سيف الدين، طريحا للفراش حتى أسلم روحه".

وشهدت الخرطوم و16 مدينة أخرى في 30 يونيو الماضي احتجاجات حاشدة، تحت عنوان "مواكب القصاص للشهداء وتسليم السلطة للمدنيين"، تلبية لدعوة من "قوى إعلان الحرية والتغيير"، قائدة الاحتجاجات الشعبية.

وفي 1 يوليو/ تموز، أعلنت وزارة الصحة سقوط 7 قتلى وإصابة 181، في الاحتجاجات التي شهدتها العاصمة الخرطوم، وعدة مدن أخرى في مواكب "30 يونيو".

ويأمل السودانيون أن ينهي الاتفاق بشأن المرحلة الانتقالية اضطرابات يشهدها بلدهم، منذ أن عزلت قيادة الجيش في 11 أبريل/ نيسان الماضي، عمر البشير من الرئاسة (1989 - 2019)، تحت وطأة احتجاجات شعبية منددة بتردي الأوضاع الاقتصادية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.