إلزام محطات الوقود بعرض الأسعار على شاشات إلكترونية

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صحيفة الخليج الالكترونية
ألزمت وزارة الشؤون البلدية والقروية، محطات بيع الوقود بعرض أسعار الوقود المستهلك على شاشات إلكترونية على مداخلها.
وكشفت مصادر، أن القرار صدر منذ عدة أيام بهدف ضمان الشفافية والوضوح في أسعار الوقود للمستهلكين، كما يساهم القرار في منع تلاعب البعض في الأسعار والالتزام بها .
وبدأت محطات الوقود في تركيب الشاشات، تجنبًا للمخالفات، إذ ستصدر الوزارة عددًا من المخالفات والإنذارات على المحطات غير الملتزمة.
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