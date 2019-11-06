شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة» تعلن توفر مئات الوظائف للرجال والنساء.. التفاصيل ورابط التقديم والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، توفر (1402) وظيفة صيدلي وأخصائي غير طبيب (رجال ونساء) للسعوديين فقط. ودعت الوزارة، من يرغب في التقدم على تلك الوظائف ممن يحملون المؤهلات المطلوبة التسجيل عن طريق نظام جدارة. وأشارت وزارة الصحة، إلى أن التسجيل متاح لمدة 5 أيام ابتداءً من يوم الأحد الموافق 2019/11/10 من خلال الرابط التالي (اضغط هنا). Advertisements

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