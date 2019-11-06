طرح 200 سيارة كهربائية فى مصر الشهر الجاري بسعر 78 ألف جنيه

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 6 نوفمبر 2019

Advertisements الخليج 365

قال الدكتور ميشيل نايت رئيس شركة "mut" لتصنيع المعدات الثقيلة، إن السيارة الكهربائية التي سيتم طرحها في السوق المصرية من خلال وزارة الإنتاج الحربي خلال الشهر الجاري، ستكون في متناول المواطن العادي.



وأكد "نايت" في تصريح لجريدة "الوطن" المصرية ، أن أكثر ما يتخوف منه المستهلك في السيارة - هو شحنها- ولكن هذا النوع من السيارات يمكن لمالكها شحنها بوصلة كهرباء من منزله.

وأوضح، أن سعر السيارة الكهربائية سيتراوح من 78 ألف جنيه، ويصل إلى 125 ألف جنيه، وفقا لحجم السيارة، التي سيتم توفيرها بأحجام مختلفة، وتصل سرعة السيارة إلى 40 كيلو مترا في الساعة، مشيرا إلى أنه سيتم طرح 200 سيارة خلال الشهر الحالي.