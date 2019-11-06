لن تصدق.. دراجة هوائية تتعرف على الصوت والوجه

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 6 نوفمبر 2019

متابعات_الخليج 365

كشفت شركةExxite النقاب عن دراجتها الهوائية X One الكهربائية، والتي تمتاز بالعديد من الحلول التقنية الحديثة مثل التعرف على الصوت والوجه.



وأوضحت الشركة الفرنسية أن دراجتها الهوائية الكهربائية الجديدة تزن حوالي 20 كغم بفضل إطارها المصنوع من سبائك الألومنيوم، كما تعتمد على سواعد محرك كهربائي على سرة العجلة الخلفية يصل بها إلى السرعة القصوى 25 كلم/س.

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وتتوفر للدراجة الجديدة بطاريتان سعة 10.5 أو 16 كيلووات ساعة، وبذلك تبلغ الدراجة مدى السير 50 أو 75 كلم.

وتم دمج حاسوب يعمل بنظام أندرويد على شكل هاتف ذكي بالدراجة، والذي يسمح بالعديد من الوظائف الذكية من خلال التطبيق Exxite، مثل التعرف على الوجه ووظيفة تغيير إشارات الاتجاه؛ حيث تكفي إيماءة من الوجه لتغيير الإشارة ناحية اليمين أو اليسار.

وعن طريق التطبيق يمكن التعرف على العديد من البيانات الخاصة بعملية الدفع، كما يمكن تخزين إعدادات الضبط الشخصية وتفعيلها عن طريق بصمة الإصبع، ويمكن للدراجة التعرف على الصوت للتحكم على سبيل المثال في نظام الملاحة بالأوامر الصوتية.

ومن المقرر طرح الدراجة X One الجديدة صيف العام القادم بسعر يبدأ من 1800 يورو.