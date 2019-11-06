إصابة فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي جنوبي الضفة الغربية

الخليل/ قيس أبو سمرة/ الخليج 365-



أصيب فلسطيني، الأربعاء، برصاص الجيش الإسرائيلي، جنوبي الضفة الغربية المحتلة.



وقال الناشط في مقاومة الاستيطان محمد عياد لوكالة الخليج 365، إن قوة عسكرية إسرائيلية أطلقت النار على الشاب عمرو عرفات زعاقيق "17 عاما"، بالقرب من بلدة بيت أُمّر بمحافظة الخليل.

وأوضح أن الشاب أصيب بشكل مباشر، وتم اعتقاله من قبل القوة الإسرائيلية، دون مزيد من التفاصيل.

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